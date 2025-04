Onça que matou caseiro tem inflamação e anemia leve, aponta boletim veterinário

A onça-pintada, capturada no dia 24 de abril após atacar e matar Jorge Ávalos, o "Jorginho", de 60 anos, na região do Touro Morto, está ativo e se alimentando normalmente.

O animal, um macho adulto de aproximadamente 9 anos e 94 kg, segue recebendo atendimento veterinário no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. Segundo boletim veterinário divulgado nesta segunda-feira (28), o felino passou por exames de sangue e de imagem.

O ultrassom abdominal identificou alterações agudas no fígado e nos rins, mas, de acordo com a equipe veterinária, sem indícios de insuficiência dos órgãos até o momento.

Também foi constatada uma inflamação no aparelho digestivo (gastroenterite), que está sendo tratada e monitorada, com apoio de exames moleculares para investigar a origem da infecção.

O material coletado permitiu a realização de um hemograma e exames de análises bioquímicas, que confirmaram as alterações observadas no ultrassom e indicaram ainda que o animal apresenta um quadro de anemia leve.

A equipe médica do CRAS informou que novos exames laboratoriais serão necessários para acompanhar a evolução clínica da onça.

