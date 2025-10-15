Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Meio Ambiente

Operação Focus reforça combate a queimadas ilegais em MS

Ação conjunta da PMA e Imasul intensifica fiscalização em todo o Estado e permanece até dezembro, com foco especial no Pantanal

15 outubro 2025 - 14h40Carla Andréa

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), segue com a Operação Focus, deflagrada em todo o Estado para reforçar as ações de fiscalização e combate a queimadas e incêndios florestais ilegais.

A iniciativa, iniciada em 1º de agosto, segue até 30 de novembro, sendo estendida até 31 de dezembro nas unidades que atuam no Bioma Pantanal, onde o período crítico se prolonga.

Coordenada pela Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), a operação tem como objetivo responsabilizar infratores e prevenir danos ambientais, intensificando o monitoramento das áreas mais vulneráveis durante a estiagem.

As equipes realizam vistorias técnicas em propriedades rurais, com base em relatórios e alertas georreferenciados produzidos pelo setor de geoprocessamento do Imasul, que entre janeiro e julho deste ano já havia identificado cerca de 500 focos de queimadas sem autorização ambiental.

De acordo com o capitão André Leonel, chefe de operações da PMA, o diferencial da Operação Focus está na agilidade de resposta.

“Buscamos atuar com o fogo ainda em curso para possibilitar o flagrante. A ideia é manter um canal direto com o Imasul e as subunidades da PMA para canalizar as denúncias e enviar rapidamente as equipes de fiscalização”, explicou.

Entre 1º de agosto e 9 de outubro, a operação já contabilizou 120 vistorias, 30 autos de infração e multas que somam R$ 34 milhões, referentes a uma área autuada de 9.498 hectares.

Um dos casos mais recentes ocorreu em Bodoquena, em setembro, quando a PMA de Miranda autuou um responsável por incêndio florestal em R$ 1,4 milhão.

O fogo começou em uma queima controlada de folhas secas que saiu do controle devido aos ventos fortes, atingindo 194 hectares, sendo 120 hectares de vegetação nativa, e se espalhando por 22 propriedades vizinhas. O combate contou com o apoio do Prevfogo e do Corpo de Bombeiros.

Além das multas, os responsáveis enfrentam responsabilização civil e criminal, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais. A PMA destaca ainda que o trabalho inclui registros fotográficos, delimitação geográfica, autos de infração e apreensão de equipamentos utilizados nas queimadas ilegais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
Meio Ambiente
Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
O animal foi visto fugindo do fogo
Meio Ambiente
JD1TV: Onça-pintada é vista fugindo de área de incêndio em parque entre Costa Rica e Alcinópolis
Eduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática se reuniram nesta terça-feira
Meio Ambiente
Pantanal terá protagonismo nas discussões da COP30 sobre preservação e economia verde
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
Meio Ambiente
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
Meio Ambiente
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
Meio Ambiente
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas
Meio Ambiente
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas
JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Meio Ambiente
JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Lula participou, em Bogotá, na Colômbia, do encontro de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
Meio Ambiente
Lula cobra financiamento robusto para combate às mudanças do clima
Bombeiros monitoram o Pantanal durante a Operação Pantanal 2025
Meio Ambiente
Área queimada no Pantanal cai 98% e focos de calor no Cerrado reduzem 61% em 2025

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã