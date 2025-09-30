Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Meio Ambiente

Pantanal terá protagonismo nas discussões da COP30 sobre preservação e economia verde

Lei do Pantanal, fundos climáticos e pagamento por serviços ambientais serão apresentados como exemplos de preservação e desenvolvimento sustentável durante a conferência em Belém

30 setembro 2025 - 13h31Carla Andréa e Sarah Chaves    atualizado em 30/09/2025 às 13h45
Eduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática se reuniram nesta terça-feiraEduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática se reuniram nesta terça-feira   (Sarah Chaves/JD1)

A preservação do Pantanal deve ganhar destaque na COP30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática reforçaram, na manhã desta terça-feira (30), que o bioma, um dos mais ricos em biodiversidade do mundo, será levado como exemplo de soluções locais para o combate às mudanças climáticas.

Ana Toni, CEO da COP30, ressaltou que o Brasil tem a missão de mostrar ao mundo a diversidade de seus biomas e como cada um oferece alternativas próprias de sustentabilidade. “O Pantanal tem muitas soluções que precisamos dar visibilidade. A COP é o lugar certo para mostrar que não existe uma única solução para o Brasil ou para o mundo, mas sim estratégias que unem produção, preservação e prosperidade para as pessoas”, afirmou.

Riedel, destacou que o Estado já possui instrumentos concretos para equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Ele citou a Lei do Pantanal, que criou mecanismos como o Fundo Clima e programas de pagamento por serviços ambientais a produtores que mantêm áreas preservadas.

“São ações reais que vamos apresentar como exemplo na COP. O Pantanal está no centro da nossa estratégia, e queremos mostrar que preservação também gera oportunidades”, disse.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforçou a importância da participação dos estados e municípios nas negociações climáticas. Para ele, a COP30 será marcada pela presença dos chamados governos subnacionais.

“Não se trata apenas de uma agenda dos governos centrais. São os estados e municípios que implementam as políticas no dia a dia. O Pantanal, por exemplo, mostra como legislações locais e fundos regionais podem se transformar em soluções globais”, afirmou.

Além de colocar a Amazônia em evidência, a conferência em Belém busca dar voz a todos os biomas brasileiros. Nesse sentido, encontros preparatórios — as chamadas pré-COPs — estão sendo realizados em diferentes regiões, incluindo o Pantanal, para garantir que as propostas não se limitem ao bioma amazônico.

Segundo os organizadores, três marcas devem orientar a COP30: a defesa do multilateralismo, a centralidade da preservação dos biomas no combate às mudanças climáticas e a valorização dos instrumentos econômicos que estimulam produtores e comunidades a proteger a natureza.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
Meio Ambiente
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
Meio Ambiente
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
Meio Ambiente
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas
Meio Ambiente
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas
JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Meio Ambiente
JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito
Lula participou, em Bogotá, na Colômbia, do encontro de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
Meio Ambiente
Lula cobra financiamento robusto para combate às mudanças do clima
Bombeiros monitoram o Pantanal durante a Operação Pantanal 2025
Meio Ambiente
Área queimada no Pantanal cai 98% e focos de calor no Cerrado reduzem 61% em 2025
Instituto Arara Azul promove 1&ordm; Big Day das Araras Azuis com participação aberta em três países
Meio Ambiente
Instituto Arara Azul promove 1º Big Day das Araras Azuis com participação aberta em três países

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande