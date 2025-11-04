Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Meio Ambiente

Riedel reforça compromisso de MS com economia verde e carbono neutro até 2030

O governador falou sobre o meio ambiente, sustentabilidade, transição energética, produção, logística e infraestrutura no "Summit Agenda SP+Verde"

04 novembro 2025 - 18h24Luiz Vinicius
Riedel durante o debate com o governador de São PauloRiedel durante o debate com o governador de São Paulo   (João Valério/GovSP)

O governador Eduardo Riedel participou do painel com o tema "Nova Visão da Economia Verde", durante o evento do "Summit Agenda SP+Verde", que contou com a participação de Tarcísio de Freitas, governador paulista.

No debate, Riedel falou sobre o meio ambiente, sustentabilidade, transição energética, produção, logística e infraestrutura.

"Nossas ações são feitas com clareza no propósito e alinhamento. Desenvolvimento sustentável ocorre sob a lógica de valorização do ativo ambiental e econômico. Eficiência produtiva é também ambiental, com balanço de carbono e tecnologia. Por isso é preciso haver proximidade com a ciência, não tem como avançar nesta agenda sem conhecimento", disse o governador.

O painel teve entre as discussões temas como a universalização do saneamento básico, que em Mato Grosso do Sul deve ser alcançada até 2033, além da produção agropecuária e o aproveitamento de resíduos para gerar etanol e biometano, redução de emissão de carbono, produção de celulose e recuperação de áreas degradadas por meio das florestas plantadas, a ainda logística ferroviária, hidroviária e rodoviária.

O Governo de MS definiu a forma de trabalho e com isso atuou de maneira eficiente, contribuindo para a instalação de setores consolidados e em expansão no Estado.

"Era necessário ter essa lógica implantada no setor de proteína animal e bioenergia, por exemplo, que são importantes e estão em crescimento industrial. São segmentos que vão contribuir para que o MS se torne carbono neutro até 2030. Nesse conjunto de ações, destaco a preservação da biodiversidade e a valorização da eficiência produtiva, gerando balanço de carbono mais adequado. Isso tem efeito transformador", disse o governador de MS.

Com agenda direcionada para o crescimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grosense também é prioridade. O Estado do Mato Grosso do Sul está em caminho acelerado para a universalização dos serviços de saneamento básico, atualmente conta com 74% de cobertura de esgotamento sanitário e previsão de universalização até 2028 com a PPP do saneamento. Nos 12 municípios do Vale da Celulose estão aproximadamente 1,5 milhão de hectares de eucalipto, 87% da produção estadual.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS
Meio Ambiente
SamuVet reforça resgate e reabilitação de animais silvestres vítimas de incêndios em MS
Operação Focus reforça combate a queimadas ilegais em MS
Meio Ambiente
Operação Focus reforça combate a queimadas ilegais em MS
Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
Meio Ambiente
Campo Grande sedia debate sobre biodiversidade e clima no Centro-Oeste
O animal foi visto fugindo do fogo
Meio Ambiente
JD1TV: Onça-pintada é vista fugindo de área de incêndio em parque entre Costa Rica e Alcinópolis
Eduardo Riedel (PP) e representantes da organização da conferência climática se reuniram nesta terça-feira
Meio Ambiente
Pantanal terá protagonismo nas discussões da COP30 sobre preservação e economia verde
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
Meio Ambiente
Imasul encaminha filhotes de tamanduá-bandeira para fase de adaptação em Aquidauana
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
Meio Ambiente
MS participa da maior operação contra desmatamento ilegal na Mata Atlântica
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
Meio Ambiente
JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas
Meio Ambiente
JD1TV: Ninho de harpias é encontrado no Pantanal após mais de uma década de buscas

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote