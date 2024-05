RS tem alta possibilidade de chuva e deslizamento de terra, prevê boletim

Carla Andréa, com CNN

Boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apresentou cenário de risco de eventos geo-hidrológicos para as mesorregiões do Brasil.

O boletim apontou como “muito alta” a possibilidade de novas ocorrências no Rio Grande do Sul entre hoje (11) e segunda-feira (13). O comunicado destaca que essas ocorrências devem acontecer em decorrência da previsão de chuva, com possibilidade de altos acumulados para este domingo (12).

As mesorregiões Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste e Sudoeste Rio-Grandense, juntamente com a Região Metropolitana de Porto Alegre, capital do estado, estão sob alerta máximo de risco.

A expectativa é de possíveis inundações e alagamentos devido à previsão de chuvas intensas, que se somam à saturação do solo e aos altos níveis dos rios e córregos. As bacias hidrográficas do Rio Uruguai, Lago Guaíba, Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí e Camaquã encontram-se em situação crítica, podendo agravar ainda mais a condição dos municípios nessas áreas.

Além disso, o boletim também alerta para o risco geológico, principalmente na Serra Gaúcha, onde há alta possibilidade de movimentos de massa, como deslizamentos de terra esparsos e quedas de barreira. O aumento da umidade do solo e os elevados acumulados de chuva registrados na última semana, intensificam esse cenário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também