Seca extrema na Amazônia matou 200 botos em 2023

As mudanças climáticas extremas não estão afetando somente a região Sul do Brasil. Na Amazônia, mais de 200 botos morreram no Lago Tefé, no ano passado. 2023 foi um ano de calor extremo na década mais quente da história, que causou secas no Norte do país.

A bióloga Miriam Marmontel, que estuda os mamíferos da região há 30 anos, relembra esse momento. "Pavor. Era uma coisa totalmente inédita", disse.

Segundo Miriam, as suspeitas são de que as mortes foram causadas pelo calor. Uma espécie de hipertermia que desorientou esses animais.

Ainda hoje, pesquisadores continuam testemunhando a morte de botos no Lago Tefé, especialmente por interação com a pesca. Ayan Fleischmann é um dos maiores especialistas do país no estudo das águas. De acordo com ele, o episódio na Amazônia alerta que vivemos um período muito preocupante com o aquecimento generalizado.

Vale ressaltar que as secas extremas e prolongadas também afetam as comunidades ribeirinhas.

