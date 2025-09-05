Menu
Meio Ambiente

JD1TV: Sucuri surpreende bióloga ao capturar urubu no Pantanal

Registro impressionante revela a força e a estratégia da cobra

05 setembro 2025 - 17h12

Um encontro inesperado com a vida selvagem chamou atenção no Pantanal nesta quinta-feira (4). A bióloga, fotógrafa e guia de natureza Giovanna Leite registrou o que descreveu como uma das cenas mais impressionantes de sua carreira: uma sucuri capturando um urubu.

Segundo Giovanna, o momento aconteceu durante um passeio, quando ela avistou uma ave caída no chão com a asa levantada. Ao aproximar o binóculo, percebeu que se tratava de uma sucuri envolvida em volta de um urubu.

“Chegamos mais perto e ficamos observando todo o processo. Ela estava toda enrolada no urubu e logo começou a levá-lo para a água… Foi realmente surreal!”, relatou Giovanna.

A bióloga ressaltou que momentos como esse demonstram a complexidade e intensidade da vida selvagem na região. “Simplesmente uma das coisas mais doidas que já vi. A natureza é mucho lokaaaaa!”, completou Giovanna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

