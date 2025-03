A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada, na tarde desta quarta-feira (19), após uma moradora encontrar uma jiboia no quintal de sua residência, no bairro Residencial Búzios, em Campo Grande.

A jiboia, de aproximadamente dois metros, estava escondida entre as folhagens, mas no momento em que a PMA chegou ao local, ela já estava no corredor externo da residência.

O animal foi capturado com segurança, e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para os procedimentos veterinários de praxe em casos de resgate em áreas residenciais.

Segundo a PMA, as fortes chuvas dos últimos dias contribuem para um aumento do aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas, e alerta a população para os perigos de manusear animais silvestres, mesmo que estes não sejam peçonhentos, com risco de ferimentos tanto para quem manuseia quanto para o animal.

Recomenda-se que a população evite capturar o animal por conta própria e acionem a PMA ou o órgão ambiental competente, especialmente em cidades interioranas que não tem unidade da Polícia Militar Ambiental.

Para acionamento da equipe de plantão, a população pode entrar em contato através do número (67) 9984-5013, via WhatsApp.

Confira o momento de captura da cobra:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também