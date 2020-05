AO VIVO – Ex-presidentes falam sobre crise no Brasil

Os ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Fernando Collor comentam neste momento a crise que o país enfrenta em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os três também falarão sobre o que pensam sobre o futuro do país.

Sob a condução do ex-ministro Nelson Jobim, a conversa é transmitida pelo canal do ConJur no Youtube e o JD1 Notícias agradece o link compartilhado para que nossos leitores também acompanhem o bate-papo.

Assista:

