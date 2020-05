AO VIVO - Mensalidades escolares na pandemia e ações da Defensoria Pública, com Fábio Rombi

O defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Fábio Rogério Rombi da Silva, fala neste momento sobre as ações da Defensoria Pública do Estado em entrevista ao vivo ao JD1 Notícias.

Na pauta também está a questão das mensalidades das escolas particulares durante a pandemia do novo coronavírus. O defensor também vai responder questionamentos de internautas.

É fazer a pergunta no comentário da transmissão. Acompanhe:

