Cabernet: Plaenge lança mais nova torre no Jardim Bela Vista

A Plaenge, construtora que completou 50 anos em 2020 – destes 32 anos na Capital de Mato Grosso do Sul – celebra mais um lançamento, o empreendimento Cabernet que fará parte do condomínio Toscana dentro do complexo Reserva Bella Vista, situado na rua Nova Era em Campo Grande.

Inspirado nas tradicionais regiões produtoras de vinho, a Reserva Bella Vista conta atualmente com dois condomínios: Rioja e Toscana. Este último conta com duas torres, a Sangiovese lançada em abril desse ano e o Cabernet, com lançamento nesse mês.

Cabernet: Suspire e inspire-se

O mais novo Plaenge de Campo Grande, o Cabernet, tem como inspiração a casta de uvas da espécie Vitis Vinifera a partir da qual é fabricado vinho. Mesmo sendo uma uva vinífera francesa, a casta mais conhecida pelo seu nome completo - Carbenet Sauvignon - , teve uma importante passagem pela região de Bolgheri (um vilarejo na costa da Toscana) de onde nasceram os vinhos “Super Toscanos”. Os vinhos chamaram atenção mundial, chegando a ser considerados pela crítica como o Melhor Cabernet Sauvignon produzido no mundo, melhor vinho italiano, entre outros títulos.

Assim como o vinho, o mais novo Plaenge que leva o nome Cabernet, tem como características marcantes a sofisticação, beleza, conforto para todos os momentos, espaços únicos, além de uma vista incrível e inspiradora em umas das melhores regiões da Capital.

Cabernet, nova torre do condomínio Toscana faz parte do complexo Reserva Bella Vista, em Campo Grande. (Foto: Divulgação Plaenge)

Abraçado pelos bairros Itanhangá, Antônio Vendas, Chácara Cachoeira, Jardim dos Estados e Jardim São Bento, o Cabernet conta com uma ampla rede de serviços, comércio, clínicas, shopping, escolas, universidade, entre outros. A torre também conta com acesso a vias rápidas e importantes da cidade, além de estar próxima de um dos maiores parques urbanos – o Parque das Nações Indígenas.

Para o gerente regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho, o empreendimento é preparado para quem deseja estar em uma região que alia a praticidade, sem deixar de lado o conforto e a tranquilidade em estar em um verdadeiro refúgio particular.

"Sempre ouvimos os desejos e sonhos dos nossos clientes e com o Cabernet não é diferente. Um empreendimento que alia uma localidade com serviços, lazer, gastronomia tão próximos, mas ao mesmo tempo trazendo o conforto, privacidade e exclusividade em Campo Grande”, afirma Pinho.

Construído em uma área de quase 10.000 m², repleta de áreas comuns, lazer, descanso e atividades esportivas, a nova torre do condomínio Toscana conta com unidades de 118 m² de área privativa, 1 suíte master, 2 dormitórios e opções de plantas flexíveis, com acabamento de alto padrão na área comum e demais novidades para os futuros moradores.

Apartamento Decorado

A Plaenge lança juntamente com o empreendimento, o apartamento decorado no showroom da construtora. O Cabernet conta com grandes áreas em madeira, o que o torna extremamente aconchegante logo ao entrar. O conceito de integração une sala, varanda e cozinha em um elegante ambiente único. Se de um lado valoriza o convívio, de outro prioriza a intimidade, na circulação para os dormitórios. A planta do apartamento decorado conta ainda com um “quarto do hobby”.

A integração sala, varanda, cozinha e a vista de Campo Grande, com elegância no Cabernet. (Foto: Fellipe Lima)

O apartamento decorado traz mobiliário assinado por designers brasileiros como Jader Almeida, Guilherme Wentz, Heloisa Galvão, Estúdio Iludi, Gustavo Bittencourt, Cremme e Líder Interiores. Confira o vídeo abaixo:

Serviço

Para quem deseja obter mais informações sobre o empreendimento Cabernet pode acessar o site da Plaenge (www.plaenge.com.br), por meio do WhatsApp ou telefone pelo número (67) 3322-9600 ou ainda com atendimento presencial no showroom da Plaenge, que fica na Via Park x Avenida Mato Grosso.

Os atendimentos presenciais estão sendo realizados em horário comercial, respeitando distanciamento, demarcações e espaçamento entre mesas e cadeiras, para segurança e cuidado com a saúde, conforme orientação das autoridades em saúde. Além de equipe preparada para atendimento, utilizando máscaras e disponibilizando álcool em gel e lenços nos postos de atendimento, garantindo a higienização e segurança.

