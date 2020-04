Clientes realizam sonho de ter um Plaenge comprando pela internet

O momento é de utilizar a tecnologia para usufruir de serviços, do conforto de casa e por que não também aproveitar para realizar seu sonho? A Plaenge, pensando nisso, amplia seu atendimento em suas plataformas digitais para que o cliente possa concretizar com segurança o desejo de ter um novo lar ao alcance de um clique. O atendimento por estes canais já existe, inclusive utilizado por vários clientes, agora com uma novidade: a assinatura digital de documentos.

Canais digitais

Os clientes podem conhecer os empreendimentos pelo site da Plaenge . Nele é possível navegar entre os imóveis, conhecer as plantas disponíveis em cada empreendimento, os edifícios em construção e também as unidades prontas para morar. Há ainda uma nova opção chamada “Encontre seu Plaenge” e nela a construtora auxilia o cliente, com breves filtros, qual a opção ideal de imóvel para compra.

As mídias sociais Facebook e Instagram trazem sempre novidades sobre os empreendimentos com suporte de atendimento comercial para o cliente tirar dúvidas, conhecer mais detalhes e ter contato direto com a equipe de vendas.

A Plaenge ainda traz uma experiência de atendimento única ao cliente. O usuário pode entrar em pelo telefone (67) 3322-9600. Este mesmo número fixo também pode ser utilizado para conversar com nossa equipe de vendas. Para isso, basta salvar o número na agenda do seu celular e conversar pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Conforto e segurança: Equipe atende clientes por meio de plataformas digitais e presencialmente

Compras 100% digitais

Pela internet, a enfermeira Andressa Cristaldo, que atualmente reside em Nova Iorque nos Estados Unidos (EUA) realizou o seu sonho com a compra de apartamento ainda na planta no empreendimento Lumini , que está sendo construído no bairro Santa Fé. A compra foi feita 100% de forma digital.

“Foi bem diferente comprar um imóvel sem ver pessoalmente, mas me senti confortável sabendo da credibilidade da construtora. Eu sendo campo-grandense sempre tive um sonho ter um imóvel Plaenge”, revela Andressa direto dos EUA.

Quem também realizou compra de maneira 100% digital foi o advogado Roberto Toshio que mora atualmente em Três Lagoas. Ele e a esposa que já conheciam a construtora, escolheram o empreendimento Park Platinum que está sendo edificado na Rua da Paz.

“Quanto a compra à distância, como já conheço a Plaenge, me senti confortável e seguro. A reputação da construtora foi determinante. Se não conhecesse, certamente não adquiriria o imóvel”, afirma Toshio.

A gerente comercial da Plaenge, Karla Scaff explica que os atendimentos comerciais continuam com a mesma qualidade e credibilidade nos canais digitais, como em um atendimento presencial. “Os clientes terão todo atendimento com exclusividade, que é marca registrada da Plaenge, conhecer os empreendimentos, além claro de toda facilidade junto à nossa equipe comercial sem sair de casa”.

Para o gerente regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho, a construtora, que recentemente celebrou 50 anos de existência sendo desses 32 anos de atuação em Campo Grande, tem aprimorado cada vez mais a experiência de compra e concretização dos sonhos dos clientes.

“A Plaenge tem com um dos seus princípios fundamentais o atendimento com exclusividade e excelência. Esse princípio se estende também neste momento em que vivemos em nossas plataformas digitais, para que o cliente possa realizar a sua aquisição e realização do seu sonho de maneira confortável e segura”, afirma.

E para quem já é cliente Plaenge, a construtora disponibiliza seu aplicativo nas lojas App Store (Apple) e Play Store (Android), onde é possível ter informações sobre o empreendimento adquirido, passo a passo de compra do imóvel, acesso a documentos financeiros, gerar boletos e demais serviços oferecidos pela Plaenge após a aquisição do imóvel.

Atendimento presencial

Caso o cliente opte em visitar os apartamentos decorados no showroom da Plaenge, os atendimentos presenciais estão sendo realizados mediante agendamento de horário, para segurança e cuidado com a saúde, conforme orientação das autoridades em saúde.

O cliente será atendido por um dos nossos vendedores com distanciamento, demarcações e espaçamento entre mesas e cadeiras. Todos estarão utilizando máscaras e disponibilizarão álcool em gel e lenços nos postos de atendimento, garantindo a higienização e segurança para todos.

