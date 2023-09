Compostagem garante sustentabilidade em MS, afirmam empresas e produtores

Avançada, a tecnologia fez milhares de empresas do agronegócio deslancharem em produções de tempos para cá. No mesmo ritmo, a mudança climática gerou muitos impactos na produtividade agrícola. Foi a partir deste momento que indústrias precisaram mudar de rota, adotando práticas mais sustentáveis de produção.

Um exemplo adotado em Mato Grosso do Sul, é a compostagem, o processo possui a capacidade de sanitizar o material orgânico, estabilizar sua fração orgânica e ainda disponibilizar um produto final com características físico-químicas e biológicas que promoverão uma melhoria no sistema produtivo quando aplicado ao solo.

O processo de compostagem consta no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e diminui os impactos ambientais relacionados à redução da disposição de resíduos orgânicos nos aterros sanitários, gerando a diminuição de custos para os municípios que terceirizam os serviços de manejo dos resíduos sólidos domésticos e pagam por tonelada coletada, transportada e disposta nos aterros sanitários. A compostagem e destinação ambientalmente adequada pelos geradores diminuem esses custos para os municípios, pois trata esses resíduos nas próprias cidades, não incorrendo assim em custo logístico.

Organoeste

A Organoeste, empresa situada em Campo Grande, é um dos grandes exemplos de sustentabilidade, a fim de transformar a indústria sul-mato-grossense em "mais verde". A indústria tem o "Selo de Empresa Parceira da Natureza", prêmio conferido pelo IBDN Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza.

A empresa é o destino final de resíduos, ambientalmente adequado para receber estes resíduos orgânicos e tem a função de fazer a economia circular da matéria orgânica.

Rodrigo Sabatini, pres. Instituto Lixo Zero Br

e Diego de Souza da Organoeste

O gerente de Sustentabilidade da Organoeste, Diego de Souza Lima contou como a empresa recebe este material. "Recebemos um resíduo que seria um passivo ambiental e através da compostagem reinserimos na cadeia produtiva como adubo, contribuindo para uma agricultura mais sustentável. Várias empresas parceiras coletam e transportam os resíduos e destinam até nosso pátio de compostagem. A concessionária municipal não é responsável pela coleta de estabelecimentos enquadrados como grande geradores e os custos destes", detalhou Diego.

O gerente ainda explicou que recebem resíduos orgânicos segregados na fonte (limpos e sem rejeito), descartáveis no processo produtivo ou produtos geralmente fora dos padrões comercializáveis. Além disso, também recebem resíduos de abatedouros (esterco, rúmen), rejeito de incubatórios, varredura, cinzas, pó-de-serra, agroindústrias em geral.

"A compostagem dos resíduos orgânicos evita a emissão de metano (CH4), um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono (CO2). O metano é produzido quando os resíduos orgânicos se decompõem em aterros sanitários. Ao compostar esses resíduos em condições aeróbicas adequadas, o metano é minimizado, reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa", explicou Diego.

Matéria essencial para o Solo

Com experiência de 24 anos, trabalhando com adubo orgânico a partir da compostagem, Fabiano Arantes, proprietário da Organosul, pontuou a consequência de um solo sem a matéria orgânica, como a infertilidade e, consequentemente, a improdutividade. "Um solo com baixa incidência de matéria orgânica, ele naturalmente entra num processo de degradação, porque vai ocorrer perca das estruturas, físicas, químicas e biológicas. Ele perde a capacidade de retenção de umidade, diminui a oxigenação, ocorrendo ainda uma redução drástica da vida microbiana desse solo", disse.

O proprietário também apontou o benefício da compostagem para a recuperação da pastagem degradada. "Costumo dizer, compostagem não é só uma solução que nos leva a um ambiente mais limpo, mas também nos permite produzir um solo mais vivo e muito mais fértil. Quando se fala da recuperação de pastagem degradadas, o uso do biofertilizantes oriundos dos processos de compostagem, é excepcional, pois não necessita de nenhum tipo de reforma de pastagem, e sim de recuperação, o que é economicamente viável para o produtor".

Entenda:





Conforme Fabiano, é possível e viável reduzir a adubação química pela orgânica. "Além dela fornecer os macro e micronutrientes essenciais, fornece substâncias indutoras de crescimento e enraizamento e permite que possamos reduzir gradualmente o uso de fertilizantes químicos, sendo essa uma prática sustentável, pois evita a emissão de gases nocivos".

O adubo composto permite a reestruturação, física, química e biológica do solo, uma intensa atividade microbiana, que vai promover a macroporosidade, a maior possibilidade de oxigenação desse solo, a maior retenção de umidade pelo biocomposto e a disponibilidade de diversos nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e principalmente as substâncias húmicas.



O tratamento biológico centralizado (compostageme/ou digestão anaeróbica) é uma das soluções presentes no Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção de estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil.



Na ponta

Quem adquire os produtos provenientes do processo de compostagem, seja para criar ou produzir, também é beneficiado pela rentabilidade e resultados da implantação do método, que é uma opção adequada frente ao uso de fertilizantes químicos agressivos.



O proprietário da Fazendo Raízes Ortiz em Campo Grande, o produtor Fábio Lira, conta os benefícios que percebeu usando o fertilizante orgânico há três anos. "Eu estou condicionando a terra, tem áreas que coloquei e não coloquei o adubo advindo da compostagem, e se vê nitidamente a diferença na pastagem. O principal é não ter um excesso de produção e aumentar harmoniosamente junto com o gado", declarou após análises do pasto onde produz forragem.



Fábio tem 1.500 cabeças de gado de cria e aponta o ganho econômico que o uso do adubo orgânico gera para a comercialização da carne, desde pastagem ao bolso do consumidor, proporcionando ainda, menos emissão de gases tóxicos ao meio ambiente. "O capim adubado produz mais nutrientes, melhora a qualidade da folha, consequentemente o gado engorda mais, e conseguimos manter as vacas com score corporal bom e as crias a gente vende bem gordas".

O criador elucida que o bezerro desmamado gordo pesa cerca de 260 quilos, para quem compra, terá uma recria com mais qualidade, não vai perder peso e vai engordar mais rápido, assim é possível vender o boi pronto com dois anos e meio no máximo após as três etapas. "Antes essas etapas levavam mais de quatro anos, a gente diminuiu dois anos de emissão de gases de efeito estufa produzido por esse bezerro".

Além disso, o produtor explica que um gado mais jovem proporciona uma carne mais macia, saborosa e de qualidade superior a de um gado abatido com cinco, seis anos.

Com 18 milhões de animais bovinos, Mato Grosso do Sul ocupa o 5º lugar no ranking nacional de produção brasileira. "O MS está na terceira posição em produção de carne bovina. As proteínas de frango e [de carne] suína registraram desempenho ainda mais positivo, com aumento de 199,5% e 470,9%, respectivamente, nos 24 anos de acompanhamento", afirmou a consultora de economia da Famasul, Eliamar Oliveira.



O processo que começou com o descarte de resíduos orgânicos, passa pela compostagem, adubação, nutrição animal e proporciona o consumo mais sustentável de quem compra. A cadeia processual da compostagem é uma das medidas presentes no "Acordo do Metano" assinado pelo Brasil na COP 26, que se compromete a reduzir 30% das emissões de metano até 2030, diminuindo a segunda maior fonte emissora de metano no país, derivada de aterros e lixões.







Deixe seu Comentário