Contemporâneo e moderno, Plaenge celebra entrega do Lumini

A luz, em um dos seus conceitos é descrita como uma forma de energia que ilumina e revela nossas vidas. Partindo dessa inspiração, a Plaenge desenvolveu o Lumini em Campo Grande. Com o significado da palavra, que significa “luzes” em italiano, o empreendimento traz equilíbrio e elegância na sua essência.

Localizado no bairro Santa Fé, o mais novo Plaenge de Campo Grande proporciona uma harmonia entre os elementos orgânicos, linhas retas e a transparência do vidro, trazendo contemporaneidade e sofisticação.

Noite de entrega contou com festa e música ao vivo para clientes. Foto: Cyro Clemente

Para Deise de Lima, a felicidade e a realização do sonho foram compartilhadas com toda a família. “Quando a gente comprou na planta estávamos comprando um sonho. Passando três anos, estamos hoje materializando esse sonho. É gratificante. Na época, envolvemos a família e claro, todos estão aqui para receber o Lumini”, diz a futura moradora.

Deise ainda complementa que a entrega simboliza também uma realização pessoal. “Com certeza, a Plaenge deixou o ‘DNA’ dela em nossas vidas, fazendo parte da construção da nova casa”.

Ambientes amplos e sofisticados fazem parte do Lumini. Fotos: Regina Aoki

Quem também está realizando um sonho é Claudia Beltran, que revelou estar encantada com cada detalhe do Lumini. “Estou na expectativa, não vejo a hora de estar no apartamento. Estou apaixonada por cada detalhe que foi pensado no empreendimento. Estamos muito felizes”.

Para o Gerente Regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, a celebração de entrega do Lumini é um momento muito especial e compartilhada por toda equipe da construtora.

“Para nós, o momento de entrega de um novo Plaenge é muito especial porque estamos concretizando o desejo dos nossos clientes. Ver a satisfação deles junto com as suas famílias demonstra que cumprimos a nossa missão: a realização de sonhos. Isso motiva a nossa equipe na constante busca pela excelência”, finaliza.

O Lumini celebra o 67º edifício entregue pela Plaenge em Campo Grande e está localizado, na rua Piratininga, no bairro Santa Fé, um dos mais nobres da cidade.



