Defensor público-geral ao vivo no JD1, é daqui a pouco

O defensor público-Geral de Mato Grosso do Sul, Fábio Rogério Rombi da Silva, estará, daqui a pouco, ao vivo no JD1 Notícias para falar sobre a atuação da defensoria no Estado.

Na entrevista que vai ao ar às 17h30, Fábio responderá também as perguntas dos internautas. Para acompanhar e lançar seus questionamentos, basta curtir a página do JD1 Notícias no Facebook e aguardar o início da transmissão.

