ELEIÇÕES 2020: Dagoberto será o entrevistado desta quarta, no JD1

O candidato do PDT à prefeitura de Campo Grande, Dagoberto Nogueira, será o entrevistado desta quarta-feira (14), na rodada de entrevistas com postulantes ao Executivo Municipal.

Na oportunidade, o candidato falará sobre suas propostas e opinará sobre os principais temas referentes a cidade e sua candidatura. A entrevista vai ao ar as 17 horas, no Facebook do JD1 Notícias, por onde você, leitor, poderá encaminhar suas perguntas a Dagoberto.

Para participar, clique aqui , curta a página do JD1 e acompanhe.

