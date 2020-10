Eleições 2020: Marcelo Miglioli, às 10h30, no JD1

A entrevista com o candidato à prefeitura de Campo Grande, Marcelo Miglioli, que seria realizada na quarta-feira (7), foi adiada para esta quinta-feira (8), no Facebook do JD1 Notícias.

Marcada para iniciar as 10h30, a entrevista abordará temas importantes para a cidade e o entrevistado também responderá perguntas de internautas.

Para participar, basta fazer sua pergunta nos comentários da live. Curta a página do JD1 e fique atento ao horário.

