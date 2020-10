Esacheu, Miglioli e Bluma serão os entrevistados desta semana no JD1

O JD1 Notícias continua a série de entrevistas com candidatos a prefeitura. Nesta semana serão três entrevistados na live que é transmitida pela nossa página no Facebook, por onde o leitor pode também questionar os postulantes.

A primeira entrevista desta semana é com o candidato do Partido Progressista (PP), Esacheu Nascimento, na terça-feira (6). Na quarta-feira (7) é a vez de Marcelo Miglioli, do Solidariedade. Quem fecha a semana, na quinta-feira (8), é o candidato do Partido Verde, Marcelo Bluma.

Todas as entrevistas vão ao ar às 17 horas. Para acompanhar, curta a página do JD1 no Facebook clicando neste link .

