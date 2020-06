JD1 entrevista Marcelo Vargas, da Polícia Civil, nesta quarta

O delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, será entrevistado ao vivo, nesta quarta-feira (17), no JD1 Notícias. Ações da corporação, fatos marcantes dos últimos meses como a execução dos policiais Jorge Silva dos Santos, 50 anos, e Antônio Marcos Roque da Silva, 39 anos, estão na pauta.

Além dos assuntos a serem levantados pela nossa reportagem, Vargas responderá perguntas de internautas que poderão interagir com seus questionamentos. Para não perder a entrevista, curta a página do JD1 Notícias, no Facebook, clicando neste link.

A entrevista será transmitida pela nossa página no Facebook, a partir das 17h30.

