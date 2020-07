JD1 fala com especialista em fake news nesta terça

Assunto em alta nas últimas semanas e com projeto tramitando no Congresso Nacional, Fake News será o tema da entrevista da semana do JD1 Notícias, nesta terça-feira (7), às 17 horas.

O convidado é o professor doutor Victor Miranda. Victor é professor de Ciência Política na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em análise de dados sociais e modelos e membro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).

A entrevista será transmitida ao vivo na página do JD1 Notícias, no Facebook, por onde você poderá participar com perguntas sobre Fake News, que serão respondias pelo convidado.

Para acompanhar, siga o JD1 neste endereço: www.facebook.com/jd1noticias .

