Mãe mata filha de 10 anos após bater carro em muro

Durante manobra para estacionar o carro na garagem da residência, na cidade de Mirassol D'Oeste, no Mato Grosso, uma menina de 10 anos morreu após ser atingida por uma coluna do muro da residência. A mãe da jovem estava no volante quando bateu com o carro no muro da casa.

Segundo o site Oeste News, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia, que também vai periciar o local para determinar toda a dinâmica do acidente que resultou nesta tragédia familiar.

A mãe teria saído com o carro e o acidente aconteceu quando ela manobrava para estacionar o carro na garagem da casa. O acidente aconteceu no meio da manhã deste dia 7 de setembro.

