Pinga Fogo: Geraldo Resende, daqui a pouco, ao vivo no JD1

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, estará ao vivo, daqui a pouco, no JD1 Notícias.

Resende falará sobre as ações de combate ao coronavírus no Estado, além de esclarecer dúvidas dos internautas. A entrevista será transmitida pelo Facebook do JD1 .

