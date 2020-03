Plaenge entrega Graciano em Campo Grande; 1Âª torre do Reserva Bella Vista

A Plaenge realizou na última quinta-feira (27) a entrega do Graciano, 1ª torre do condomínio Rioja, localizada na rua Nova Era, nº 301 no Jardim Bela Vista em Campo Grande. Em uma festa exclusiva para clientes e convidados, a construtora também deu início a uma série de entregas e lançamentos para 2020. O Graciano é a 1ª torre do complexo Reserva Bella Vista e o 63ª empreendimento da empresa na Capital.

Situado em uma localização privilegiada – com rua exclusiva e privativa – o mais novo Plaenge está próximo a uma ampla redes de serviços, comércio, clínicas, shopping, escolas, universidade, entre outros. O Graciano também está próximo de um dos maiores parques urbanos – o Parque das Nações Indígenas – e conta com acesso a vias rápidas e importantes da cidade.

A vizinhança e público externo já podem conhecer o empreendimento, as áreas comuns e o apartamento decorado na torre, no Plantão de Vendas que estará atendendo de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Nomes e origem espanhola

O condomínio tem o nome inspirado na principal região vinícola da Espanha: Rioja. É nessa localidade em que há o cultivo de uma casta de uva selecionadas de uma linhagem especial conhecida por “Graciano”, que dá nome ao 1º empreendimento do complexo.

Com 19 pavimentos, o apartamento tem de 87m² de área privativa, com três quartos (sendo uma suíte), com cozinhas aberta ou fechada e duas vagas de garagem. Entre os diferenciais do produto está a varanda com churrasqueira integrada às salas e cozinha, além de contar com um projeto paisagístico no térreo trazendo conforto, comodidade e lazer para os futuros moradores. O local conta ainda com uma linda Alameda, composta por vagas de visitantes, gazebos com bancos e chafariz.

Para o gerente regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho, o empreendimento tem importantes diferenciais para moradores e futuros clientes. “Estamos em uma região muito bem localizada em Campo Grande, construímos empreendimentos e realizamos sonhos de nossos clientes, trazendo conforto, exclusividade e sofisticação”.

Entre os clientes que adquiriram estão o casal Diego Domingo Barbosa e Meire do Rosário Barbosa. Eles eram recém-casados quando compraram apartamento ainda na planta. “A credibilidade da Plaenge foi um fator crucial na nossa escolha. Como é um investimento a longo prazo, nós procuramos uma empresa de confiança e no momento estava sendo apresentado o Graciano. Gostamos muito da proposta”, declara o funcionário público.

A médica Meire completa dizendo que estão saindo de um imóvel de aluguel para um local que pudesse deixa-lo personalizado. “É a realização de um desejo, um sonho. De ter nosso cantinho da maneira que a gente gosta e ainda mais do jeito que foi apresentado pela Plaenge”.





Quem também aprovou o empreendimento foi o servidor federal, Antonio Maria Parron, e para ele três fatores foram imprescindíveis para a escolha do Graciano.

“O fato de ser Plaenge, pela qualidade e estrutura do projeto todo do Reserva Bella Vista. A planta me chamou muito a atenção, sendo muito próxima de onde moro atualmente. E um dos maiores fatores é que estou muito próximo do meu trabalho, do shopping, da escola da minha filha, próximo de tudo. Não tinha razões de não mudar para o Graciano”, disse.

A médica Vanessa Marques Vida celebrou o seu primeiro Plaenge e durante a entrega comentou que a localização foi fundamental na sua escolha. “Eu buscava por um local em que eu pudesse ter o meu espaço, receber minha família e amigos, associado a segurança. E o que mais me atraiu ao Graciano foi a localização excelente. Estou muito feliz”, comemorou.





Complexo Reserva Bella Vista

Com 32 anos de atuação em Campo Grande, a Plaenge se inspirou nas tradicionais regiões produtoras de vinho do mundo, para projetar e construir o Reserva Bella Vista. O complexo terá quatro condomínios com áreas de lazer e acessos exclusivos que oferecerão sofisticação, privacidade e elegância em morar em um dos bairros mais nobres da cidade, o Jardim Bela Vista.

Serviço – Quer conhecer mais sobre o Graciano e todos seus diferenciais? O apartamento decorado na torre estará aberto para visitação das 9h às 17h, na Rua Nova Era, nº 301.

Há também a opção do apartamento decorado que pode ser visitado na loja Plaenge, que fica na Av. Mato Grosso com a Via Park. Mais informações no site http://www.plaenge.com.br/graciano , pelo WhatsApp ou ainda pelo telefone (67) 3322-9600.

