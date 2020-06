Salomão do Procon-MS, daqui a pouco no JD1

O titular da Superintendência para a Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), Marcelo Salomão, estará ao vivo, daqui a pouco, no JD1 Notícias.

Salomão que comanda as ações do Procon Estadual falará também sobre a atividade do órgão durante a pandemia do novo coronavírus, além de responder perguntas de internautas.

A entrevista vai ao ar, pontualmente, às 17h30min e será transmitida pelo Facebook do JD1. Para receber a notificação no momento em que a live iniciar, clique neste link , que vai te direcionar a página do evento e confirme participação no botão “VOU”.

