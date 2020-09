The Place - Plaenge celebra entrega com show de Marcelo Loureiro e Geraldo Espíndola

Uma noite memorável e inesquecível. A Plaenge realizou na última sexta-feira (28), um evento que celebra a entrega em Campo Grande, do mais moderno prédio comercial do Estado e um dos mais tecnológicos do Brasil, o empreendimento The Place Corporate. A construtora, que completa 50 anos de atuação, sendo destes 32 em Campo Grande, realizou uma live com apresentação regional inédita entre Marcelo Loureiro e Geraldo Espíndola, além de um show de iluminação especial, no empreendimento que fica na Avenida Afonso Pena.

A primeira torre do complexo The Place Corporate é o 64º empreendimento entregue pela Plaenge em Campo Grande. O prédio comercial tem como grandes diferenciais a sua localização estratégica – na Avenida Afonso Pena, dentro do Shopping Campo Grande – e tecnologias de automação de última geração, nunca antes vistas no Estado – semelhantes ao Burj Khalifa, em Dubai e a mais recente atualização do Empire State Building em Nova Iorque.

Plaenge 50 anos

O evento contou com um breve discurso do diretor da Plaenge, Édison Holzmann, que comemorou a entrega do empreendimento ao qual considerou um ícone em Mato Grosso do Sul.

“Esta entrega do The Place, para nós é emblemática. Representa muito bem toda nossa trajetória nestes 50 anos. Eu e toda diretoria Plaenge estamos muito felizes e orgulhosos. Agradecemos ao Shopping Campo Grande e a BR Malls pela parceria que possibilitou a construção do The Place.

Parabenizo toda equipe Plaenge pelo desenvolvimento desse projeto e em especial aos nossos clientes, que em breve desfrutarão do mais novo ícone comercial do Mato Grosso do Sul”, declarou.

Holzmann relembrou em seu discurso muitos dos avanços em investimento, tecnologia, tradição e trabalho da construtora nestes 50 anos.

Entre as tecnologias estão presentes em todas as áreas da empresa, como a parceria com a renomada consultoria internacional da Porsche Consulting, o uso da inteligência artificial dentro processos construtivos, tecnologia BIM (Building Information Modeling) que é o processo de criação de modelos de informações para todo o ciclo de vida de um projeto de construção, já numa versão 5D, novidade no mercado brasileiro.

A Plaenge ainda conta com desenvolvimento das plantas flexíveis®, oferta do seguro de entrega, construção de Central de Apartamentos Decorados, todas possibilidades de automação, implantação de placas solares trazendo economia e eficiência para os empreendimentos e, recentemente, há 2 anos, o primeiro edifício em Campo Grande, com tomadas em todas as unidades para abastecimento de carros elétricos.

O superintendente do Shopping Campo Grande, Rodolfo Alves, também celebrou a entrega da primeira torre do complexo empresarial, fruto de uma parceria entre Plaenge e BR Malls.

“É com grande satisfação que celebramos a entrega da torre The Place. Um projeto esperado por alguns anos e que agora se materializa. Importantíssimo dizer que todos que frequentarem a torre vão ter a disposição toda conveniência de um shopping center e o shopping vai usufruir de todo esse fluxo e de negócios adicionais provenientes da torre. Agradeço em nome da BR Malls, empresa que administra o Shopping Campo Grande, por essa parceria com a Plaenge”, disse Alves.

O The Place Corporate é o quarto empreendimento comercial da Plaenge na cidade, que revoluciona o segmento corporate business. A torre 2 do complexo empresarial segue em construção, com previsão de entrega em setembro de 2022.

Shows de iluminação e live regional inédita

Antes da apresentação musical, um show de luzes e música tomou conta da torre comercial, iluminando o The Place Corporate, podendo ser visto em vários pontos de Campo Grande.

O prédio ganhou cores e contornos incríveis, chamando a atenção de quem passava pela Avenida Afonso Pena e pelo Shopping Campo Grande. Moradores de torres da Plaenge, como Jardins do Jatobá, Tom Jobim, Clarice Lispector e de prédios vizinhos puderam assistir o show de luzes de suas sacadas.

Para celebrar a entrega do The Place Corporate, a Plaenge reuniu dois artistas que são referência na música regional sul-mato-grossense, o violeiro e compositor Marcelo Loureiro e o cantor e também compositor, Geraldo Espíndola. Os dois fizeram sua primeira live de forma inédita.

Loureiro iniciou um show memorável, interpretando grandes músicas que se tornaram hinos de Mato Grosso do Sul e região de fronteira. Exímio instrumentista, apresentou sucessos como Comitiva Esperança, Luzeiro, Trem do Pantanal, Colorado, Mercedita, entre outros utilizando a viola caipira, violão MIDI, charango e a harpa paraguaia. Marcelo já conquistou vários títulos e homenagens em MS, além do prêmio nacional de viola na categoria instrumental no Festival Voa Viola.

A apresentação teve a participação especial de Geraldo Espíndola, cantor considerado lenda de MS e que tem mais de 40 anos de carreira. Teve canções gravadas por cantores e músicos de prestígio nacional, como Tetê Espíndola, Alzira Espíndola, Almir Sater, Lecy Brandão, Gilberto Correa, José Augusto, Raça Negra e a dupla João Pedro & Cristiano.

Entre seus trabalhos mais recentes, o cds "Intimidadeacústica" e "30 Anos Nesse Mato" contou com a participação de Elza Soares, o maestro João Guilherme Ripper e a Orquestra Sinfônica de Petrópolis, o pianista Mário Campos e os arranjadores Alê Siqueira e Arnaldo Antunes (Titãs), além da participação de Arrigo Barnabé.

Na live da Plaenge, Marcelo e Geraldo dois cantaram e executaram canções que embalam os sul-mato-grossenses como Quiquiô, Vida Cigana, Cunhataipora e Chalana.

“Este dia vai ficar marcado na história. Eu, Geraldo Espíndola e Vinícius Pereira ficamos muito felizes e para nós é uma honra imensa e poder somar com esse evento de entrega do The Place e mostrar a música raiz sul-mato-grossense. Parabéns a Plaenge”, declarou Marcelo Loureiro.

A live completa está disponível no canal da Plaenge no Youtube, clicando aqui.

Serviço

Mais informações sobre o The Place Corporate podem ser obtidas no site da Plaenge (www.plaenge.com.br), por meio do WhatsApp ou telefone pelo número (67) 3322-9600 ou ainda com atendimento presencial na sala decorada do empreendimento comercial e também showroom da Plaenge, que fica na Via Park X Avenida Mato Grosso).

Os atendimentos presenciais estão sendo realizados mediante agendamento de horário para segurança e cuidado com a saúde, conforme orientação das autoridades em saúde. Além de equipe preparada para atendimento, utilizando máscaras e disponibilizando álcool em gel e lenços nos postos de atendimento, garantindo a higienização e segurança.

Canais digitais

Telefone e WhatsApp: (67) 3322-9600

Chat: www.plaenge.com.br

Facebook: facebook.com/plaenge

Instagram: @plaenge

Deixe seu Comentário

Leia Também