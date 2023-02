Workshop Cabeça de Dragão acontece neste fim de semana na Capital

Patrícia Cobra Vivas, criadora do método Cabeça Do Dragão em 2009, que funde Constelações Familiares e Astrologia, estará realizando em Campo Grande, entre os dias 11 e 12 de fevereiro, um workshop presencial.

A experiência permite aos participantes se imaginarem dentro de seu Mapa Astrológico, com todos os planetas e luminares olhando e interagindo com ela, dando a liberdade para constelar temas que vêm impedindo a pessoa de viver sua realização.

Além disso, o workshop permite que a pessoa se coloque a serviço da vida dos demais participantes, vivendo experiências que de alguma forma grandiosa e misteriosa, se conectam com as experiências de suas vidas.

Com workshops desde 2012, mais de duas mil pessoas estiveram em contato com a experiência ao redor de todo o Brasil.

O evento, que tem 12 vagas para participantes e 15 vagas para representantes, ocorre dia 11 e 12 deste mês, das 9h às 19h. Para inscrições e mais informações, entre em contato pelo número (67) 99967-2002 no WhatsApp.

