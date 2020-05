Você realmente sabe como consultar a tabela fipe? por mais simples que seja, muitas dúvidas pairam sobre os pesquisadores, se estes estão conseguindo extrair o máximo de informações relevantes sobre o veículo procurado, neste artigo vamos te ensinar não só à consulta à tabela fipe, como também lhe passar breves conhecimentos sobre a linha sistemática de como ela funciona.

De primeiro momento, por mais óbvio que pareça se afirmar, a Tabela Fipe demonstra o preço médio do mercado de imóveis do território nacional, a mesma realiza este levantamento de preço de forma diferenciada para cada tipo de veículo, inclusive, a apuração de preços da tabela fipe não é feito no mesmo ano para todos os tipos de veículo, destacando também que em casos específicos à mesma não pode chegar a realizar tal apuração.

Um dos principais objetivos da mesma é a verificação de valores médios dos veículos anunciados pelos vendedores dentro do território brasileiro, este levantamento pecuniário serve como parâmetro para as relações contratuais das mais diferentes espécies, como a realização de financiamento de veículos, seguros e dentre outros.

Passo a passo para consultar os preços na tabela fipe;

Para a realização de uma consulta com êxito na tabela fipe não é necessário ter medo, pois o site é bem auto explicativo e de fácil entendimento, deste modo, para que você consiga consulta à tabela de acordo com os seus parâmetros e preferências, siga este passo a passo.

1° PASSO: Antes de fazer qualquer coisa, é necessário entrar no site oficial da Tabela Fipe, sendo este: veículos.fipe.org.br;

NOTA: Após ter acesso o site descrito no primeiro passo, você provavelmente irá encontrar a tela principal do site, à cargo de curiosidade, nesta tela terá um texto explicativo sobre os objetivos da tabela e sobre o que ela é, ainda nesta tela será possível observar a presença de um pequeno vídeo, este possui uma média de 05 (cinco) minutos de duração, o objetivo dele também é explicar sobre a tabela fipe, o mesmo é animado e exemplificativo. Neste site a tela principal será uma breve explicação sobre o que é a tabela Fipe e quais seus objetivos, também está disponível ao visitante um breve vídeo sobre a apuração de preços da tabela, o vídeo possui cerca de 05 (cinco) minutos e é animado e explicativo.

2° PASSO: Na tela principal na parte inferior você irá se deparar com três opções de consulta, sendo à consulta de carros e utilitários pequenos, consulta de caminhões e micro-ônibus e a consulta de motos, aqui você deve escolher o tipo de veículo para consulta;

3° PASSO: Vamos supor que sua busca será direcionada para carros e utilitários, ao clicar nesta opção irá aparecer a seguinte mensagem “ sua pesquisa será realizada de acordo com o seguinte período de referência”, neste campo você irá colocar o ano de pesquisa do veículo;

4° PASSO: Após você colocar o periodo de referencia, você deverá informar acerca da marca do veículo;

5° PASSO: Com a marca e o período de referência preenchido, coloque o modelo do veículo, este será puxado pela própria tabela que lhe dará os modelos existentes para a marca selecionada no passo 2;

6° PASSO: Por último, você deve selecionar o ano do modelo do veículo, atente-se que existe diferença entre o periodo de referencia de preço para o ano do modelo do veículo;

7° PASSO: Após ter realizado todos os passos anteriores, você irá clicar em pesquisar, então, na sua tela irá aparecer uma pequena tabelinha, nesta tabelinha irá constar todos os dados e informações relevantes sobre o veículo pesquisado, sendo mês de referência o código Fipe, a marca, modelo, ano modelo, autenticação, data da consulta e por fim o preço médio do automóvel.

Pronto, agora você já sabe como consultar a Fipe, caso a sua busca não seja em carros e utilitários pequenos, as informações que deverá prestar são as mesmas, lembrando que caso tenha acesso ao código fipe, você pode realizar uma consulta direita em “pesquisa por código fipe”, colocando o ano de referência, o código e o ano modelo do veículo.

Agora que você já sabe como consultar a tabela Fipe, aproveite para compartilhar esse post com seus amigos em suas redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também