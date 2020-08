O maior complexo hospitalar do centro-oeste fundado pela maçonaria

Com a Luz, o Maçom ascende princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, aspirando elevar e fazer do homem livre e de bons costumes instrumento de amor e fraternidade, com Liberdade e Igualdade. E, com estas aspirações, cresce intelectual, moral e espiritualmente, tornando ser útil ao progresso da sociedade, objetivo maior da Ordem Maçônica Universal.

E, o Maçom, demandado à Luz torna-se um amante da Sabedoria, da Virtude e da Humanidade.

Por coincidência ou não, há mais de um século, às vésperas da data dedicada ao Dia do Maçom no Brasil, uma plêiade de Maçons reuniu-se no dia 17 de agosto de 1917. E, com Luzes e cobertos pelo manto sagrado do Grande Arquiteto do Universo, fundaram e constituíram uma entidade beneficente e filantrópica, objetivando a Saúde do povo campo-grandense e região, a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.

Nessa memorável data, foi plantada uma árvore da espécie “ACÁCIA”, cujas raízes aprofundaram e garantiram a sustentação do tronco e, deste, a sombra que abriga todos os maçons que labutam nessa centenária instituição, voltada ao bem-estar social e da saúde, com Luzes e Inspirações em prol da sociedade.

E, por que essas citações acima? As citações são para homenagear os Maçons que ergueram este majestoso complexo hospitalar, reconhecida como a 3ª maior Santa Casa do País, o principal hospital de Mato Grosso do Sul e também do Centro-oeste brasileiro, desde sua fundação até o presente momento. E, para congratular com os Maçons e seus familiares que estão à frente desta entidade, sejam quais forem suas ocupações, porque, hoje, 20 de agosto é o dia dedicado como O Dia Nacional do Maçom.

Ademais, é plausível cumprimentar e abraçar fraternalmente os Maçons da Santa Casa, os integrantes da Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul, do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente de Mato Grosso do Sul e seus familiares, nesta data festiva e comemorativa ao dia do MAÇOM.

À todos, meu Tríplice e Fraternal Abraço.

Heber Xavier foi presidente da Confederação Maçônica do Brasil, COMAB, gestão 2008/2009 e Grão-Mestre do Grande Oriente de Mato Grosso do Sul, GOMS, entre os anos de 2007 e 2009.

