Opinião

OPINIÃO: O novo desafio da educação

01 novembro 2025 - 15h04Por Bosco Martins
Ilustrativa

A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br, revelou que 65% dos jovens já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa — principalmente para estudar, criar conteúdo e lidar com emoções. Entre adolescentes de 13 a 14 anos, o uso da IA (68%) supera o do TikTok (64%), e entre 11 e 12 anos, o interesse por pesquisas com IA (56%) é maior que pelo Instagram (46%). Esses dados mostram que a relação entre crianças e IA veio para ficar. O desafio agora é educar para as mídias — e especialmente para essa nova mídia que redefine o modo de aprender, pensar e se relacionar com o mundo. O pesquisador David Buckingham lembra que alfabetização midiática não é uma “vacina” contra influências, mas um exercício contínuo de pensamento crítico e autonomia. A geração IA exige escolas e educadores preparados para transformar o uso dessas tecnologias em aprendizado, consciência e criação responsável.

*Bosco Martins é escritor e jornalista

