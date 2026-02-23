Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Opinião

OAB/MS contesta decisão do TJMG e pede revisão em instâncias superiores

A nota sustenta que criança não pode consentir relação com adulto, conforme prevê a legislação

23 fevereiro 2026 - 12h24Sarah Chaves
A 9ª Câmara Criminal do TJ absolveu o homem de 35 anos A 9ª Câmara Criminal do TJ absolveu o homem de 35 anos   (Rosana Magri/TJMG)

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), apontou “inconsistência jurídica” em decisão recente da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos.

Para a entidade, o entendimento adotado pelo tribunal mineiro contraria a legislação penal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A manifestação da OAB/MS é uma resposta direta ao julgamento do TJMG, que considerou a existência de “vínculo afetivo consensual” e “formação de núcleo familiar” para afastar a condenação. Na avaliação da Ordem, esses argumentos não encontram respaldo na lei quando se trata de vítima menor de 14 anos.

Pelo Código Penal, o crime de estupro de vulnerável está configurado sempre que há relação sexual ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, independentemente de consentimento, experiência anterior ou eventual relacionamento amoroso. "A regra é objetiva a lei presume que crianças nessa faixa etária não têm capacidade para consentir. Essa presunção é absoluta e não admite flexibilização".

A OAB/MS destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou esse entendimento por meio da Súmula 593, segundo a qual o consentimento da vítima, a existência de namoro ou qualquer tipo de relação afetiva não afastam o crime. Decisões recentes da Corte reforçam que a proteção à dignidade sexual de crianças e adolescentes é indisponível e não pode ser relativizada com base em costumes, contexto social ou alegações de afeto.

Ao reconhecer um suposto “vínculo afetivo” entre um adulto de 35 anos e uma criança de 12, o TJMG, segundo a Ordem, desloca o foco da proteção legal para uma análise subjetiva que a própria legislação afasta. Para a entidade, falar em “formação de núcleo familiar” em uma relação com tamanha diferença de idade e evidente desigualdade de poder desvirtua o conceito de família e ignora o dever constitucional de proteção integral à criança.

A Constituição Federal, no artigo 227, estabelece que é obrigação do Estado, da sociedade e da família assegurar, com prioridade absoluta, os direitos de crianças e adolescentes, colocando-os a salvo de toda forma de exploração. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) segue a mesma linha.

Na avaliação da OAB/MS, decisões que relativizam essa proteção fragilizam a rede de garantia de direitos e podem gerar insegurança jurídica.

A entidade também ressalta que eventual concordância dos pais ou responsáveis não tem validade jurídica para autorizar prática criminosa. 

Para a OAB/MS, a absolvição é um retrocesso e rompe com o modelo de proteção integral adotado no país desde a Constituição de 1988. Ao final da nota, a Ordem afirma que “criança não consente, não namora e não forma família com adultos” e defende que a decisão seja revista nas instâncias superiores, para restabelecer a aplicação da lei e a proteção à infância.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedro Machado Mastrobuono, Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Opinião
Carnaval como gramática histórica da cultura popular: pertencimento, memória e a construção do povo
MInistro do STF, Flávio Dino
Opinião
Dino vota por afastar Lei da Anistia para crimes permanentes
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
Sílvio Santos, Collor e Bolsonaro: decisões eleitorais e a construção da democracia brasileira
Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: CPF à luz do dia: esconder dados enfraquece a democracia
Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: IA e as eleições
OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Opinião
OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Lela Riedel
Opinião
Opinião: A Arte Delicada e Colorida de Lela Riedel

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x