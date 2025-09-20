Menu
Opinião

OPINIÃO: Campo Grande: capital mais arborizada e, ainda assim, sedenta de verde

Por Dentro, com Sérgio Carvalho

20 setembro 2025 - 08h00Sérgio Carvalho jornalista, roteirista e diretor
Campo Grande lidera o ranking entre as capitais brasileiras em proporção de domicílios localizados em vias arborizadas, segundo dados do IBGE  

Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, Campo Grande lidera o ranking entre as capitais brasileiras em proporção de domicílios localizados em vias arborizadas — 91,4% dos lares da cidade estão em ruas com pelo menos uma árvore.

 O título de “capital mais arborizada do Brasil” é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um chamado à responsabilidade. Nossas avenidas e praças formam um tecido verde que molda a paisagem urbana, mas o diagnóstico técnico revela fragilidades: estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aponta um déficit de quase 4.901,43 hectares de cobertura arbórea para que a cidade alcance metas de equilíbrio ambiental (regra dos 30% de cobertura por bairro/distrito).

A infraestrutura existe. Campo Grande conta com viveiros e programas de produção de mudas — o Viveiro Municipal “Flora do Cerrado” produz mais de 150 mil mudas por ano, muitas delas de espécies nativas do Cerrado — e a cidade integra, há anos, a rede internacional Tree Cities of the World, reconhecimento global às cidades comprometidas com suas florestas urbanas

Avaliem. Árvores urbanas não são enfeite: são infraestrutura de saúde pública e bem-estar. Estudos sobre vegetação urbana mostram associação consistente entre maior presença de árvores e redução do estresse, melhora da saúde mental, redução de sintomas respiratórios e até impactos positivos em doenças crônicas como hipertensão. Além disso, arborização bem planejada reduz temperatura local, melhora microclimas e contribui para a mitigação de poluentes — desde que acompanhada por planejamento técnico (escolha de espécies, espaçamento, manutenção.

A biodiversidade urbana também depende desse verde. Nossas florestas urbanas são refúgio para aves, abrigam polinizadores e mantêm conectividade entre fragmentos — ao perdermos esse patrimônio ou ao substituirmos espécies por alternativas exóticas inadequadas, comprometemos a fauna local e a resiliência ecológica do município. Não é a toa que Campo Grande já é considerada a capital brasileira de observação de aves (birdwatching ou passarinhar). Uma prática de observar, identificar e registrar aves em habitats naturais por lazer ou para contribuir com a ciência e a conservação da biodiversidade. E ainda assim, pesquisas da UFMS reforçam a necessidade de planejamento que privilegie espécies nativas e corredores verdes. Podemos transformar o título de hoje em patrimônio de amanhã

Convite à ação
É possível plantar um pacto: que cada morador de Campo Grande veja na muda ao alcance da mão uma forma de investimento no futuro. Uma cidade verdadeiramente arborizada é, acima de tudo, uma cidade justa socialmente. Plantar hoje é legar sombra para quem ainda nem nasceu. Que a capital mais arborizada do Brasil continue sendo, sobretudo, a capital que planta compromisso.

 

