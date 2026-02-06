Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Opinião

OPINIÃO: CPF à luz do dia: esconder dados enfraquece a democracia

06 fevereiro 2026 - 13h57*Bosco Martins, escritor e jornalista    atualizado em 06/02/2026 às 13h58
Bosco Martins, escritor e jornalistaBosco Martins, escritor e jornalista   (Reprodução)

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de ocultar o CPF dos candidatos, sob o pretexto de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi um erro político e institucional. Ao tentar proteger quem disputa o poder, o TSE acabou punindo o eleitor e esvaziando a transparência do processo eleitoral. Democracia não combina com penumbra.

O sigilo provocou reação imediata de entidades da sociedade civil e do jornalismo investigativo. Abraji, Transparência Brasil, Open Knowledge, Artigo 19, Base dos Dados e outras organizações alertaram que esconder o CPF é retrocesso claro. O número não é dado sensível: é cadastral e tem divulgação admitida pela Receita Federal, pelo TCU e pela CGU quando envolve agentes públicos.

Sem o CPF, a fiscalização vira discurso vazio. É ele que permite diferenciar candidatos homônimos, cruzar patrimônio, rastrear doações, identificar candidaturas laranja e revelar impedimentos legais. Retirá-lo do acesso público não protege a democracia — protege maus candidatos.

Após pressão, o TSE recuou e incluiu, na minuta para 2026, a volta da divulgação do CPF, mantendo sob sigilo apenas dados realmente sensíveis, como telefone, e-mail e imagem de documentos. No processo eleitoral, a regra é a publicidade; o sigilo é exceção. Quem quer mandato precisa aceitar escrutínio. Candidato que teme transparência não merece o voto.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: IA e as eleições
OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Opinião
OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Lela Riedel
Opinião
Opinião: A Arte Delicada e Colorida de Lela Riedel
OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações
Opinião
OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
Desinformação eleitoral e inteligência artificial: os novos limites da liberdade de expressão

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital