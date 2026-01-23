OPINIÃO: IA e as eleições

A inteligência artificial passou a ocupar papel central na cobertura eleitoral. Com a aproximação das eleições de 2026, marcadas pelo risco crescente de desinformação e manipulação digital, o uso responsável da tecnologia torna-se parte essencial do método jornalístico.

Nesse cenário, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) promove, no dia 29 de janeiro, o terceiro webinar do projeto Kit de Ferramentas Gemini para Jornalistas, apoiado pelo Google.

O encontro apresenta aplicações práticas da IA voltadas à investigação, como auditoria de promessas de campanha, identificação de engajamento artificial nas redes sociais, análise preliminar de vídeos suspeitos e cruzamento entre discurso eleitoral e histórico de votações.

O conteúdo também aborda demandas cotidianas das redações, incluindo apoio à análise de processos judiciais, produção de vídeos e elaboração de projetos para captação de recursos. Lançado em 2025, o projeto já reúne uma base consistente de tutoriais, prompts e fluxos de trabalho voltados ao jornalismo investigativo.

Em Mato Grosso do Sul, onde o debate político tende a se antecipar e as redes sociais exercem influência crescente, a adoção criteriosa da inteligência artificial será decisiva para qualificar a apuração. A eleição de 2026, também no plano local, exigirá mais método, checagem e transparência.

