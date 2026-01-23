Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Opinião

OPINIÃO: IA e as eleições

23 janeiro 2026 - 09h00Por Bosco Martins, escritor e jornalista
Bosco Martins, escritor e jornalistaBosco Martins, escritor e jornalista   (Reprodução)

A inteligência artificial passou a ocupar papel central na cobertura eleitoral. Com a aproximação das eleições de 2026, marcadas pelo risco crescente de desinformação e manipulação digital, o uso responsável da tecnologia torna-se parte essencial do método jornalístico.

Nesse cenário, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) promove, no dia 29 de janeiro, o terceiro webinar do projeto Kit de Ferramentas Gemini para Jornalistas, apoiado pelo Google.

O encontro apresenta aplicações práticas da IA voltadas à investigação, como auditoria de promessas de campanha, identificação de engajamento artificial nas redes sociais, análise preliminar de vídeos suspeitos e cruzamento entre discurso eleitoral e histórico de votações.

O conteúdo também aborda demandas cotidianas das redações, incluindo apoio à análise de processos judiciais, produção de vídeos e elaboração de projetos para captação de recursos. Lançado em 2025, o projeto já reúne uma base consistente de tutoriais, prompts e fluxos de trabalho voltados ao jornalismo investigativo.

Em Mato Grosso do Sul, onde o debate político tende a se antecipar e as redes sociais exercem influência crescente, a adoção criteriosa da inteligência artificial será decisiva para qualificar a apuração. A eleição de 2026, também no plano local, exigirá mais método, checagem e transparência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Opinião
OPINIÃO: Não deixe seu filho assistir a vídeos curtos
Lela Riedel
Opinião
Opinião: A Arte Delicada e Colorida de Lela Riedel
OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações
Opinião
OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
Desinformação eleitoral e inteligência artificial: os novos limites da liberdade de expressão
Bosco Martins, jornalista e escritor
Opinião
Opinião: 'O Agente Secreto' e a sensação de 'já acabou?'
Imagem ilustrativa
Opinião
OPINIÃO - MS Cannabis: ciência, futuro e oportunidade

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio