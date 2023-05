OPINIÃO: Inteligência Artificial e a transformação da sociedade

Já percebeu que a presença da Inteligência Artificial (IA) tem se tornado cada vez mais evidente em nossas vidas? Assistentes virtuais, reconhecimento facial, sistemas de GPS e até mesmo a previsão do tempo são alguns exemplos de como essa tecnologia está inserida no nosso dia a dia.

De forma bem resumida, a Inteligência Artificial nada mais é do que um sistema que pode aprender com a experiência, raciocinar e interagir com seres humanos em linguagem natural e de forma semelhante à inteligência humana.

É fato que essa tecnologia já está trazendo inúmeras aplicações e benefícios para as nossas vidas, mas ela também promete otimizar o cotidiano das empresas e da gestão pública. Te adianto que isso já está acontecendo! Quer saber mais? Continue lendo que vou te explicar tudo:

As empresas, por exemplo, têm adotado a IA para simplificar processos, trabalhar com grandes volumes de dados e identificar padrões que auxiliem nas tomadas de decisão.

Já os chatbots têm sido amplamente utilizados no atendimento ao cliente, enquanto a área financeira se beneficia da capacidade de processar e analisar grandes quantidades de informações.

Toda a automação de processos, melhoria da eficiência, assistência na tomada de decisões e prevenção de erros humanos são apenas algumas das contribuições da IA para empresas e que também podem ser inseridas na administração pública.

Outra oportunidade para o governo utilizar essa tecnologia é na solução de problemas complexos, como doenças, mudanças climáticas e desigualdades sociais.

Podemos utilizar o Brasil como exemplo dessas utilizações! A gestão pública brasileira já está se beneficiando do uso dessa tecnologia, trazendo resultados positivos em áreas como saúde, educação e mobilidade urbana.

Com a inteligência artificial, podem ser analisados e monitorados a qualidade dos serviços públicos, como transporte, saneamento básico e segurança, além de identificar áreas de risco e prevenir enchentes, por exemplo.

A IA também ajuda no combate a fraudes, automatização de tarefas e otimização de processos, aprimorando o desenvolvimento de serviços e tornando os processos mais ágeis e transparentes.

E o fututo da IA é ainda mais promissor na gestão pública. De acordo com os índices de Oxford Insights e do International Development Research Center, estima-se que as tecnologias de IA possam adicionar incríveis US$ 15 trilhões à economia global até 2030, tornando-se um importante agente de transformação nos governos de todo o mundo.

Como gestor em uma empresa que desenvolve softwares para o governo, é animador testemunhar como a Inteligência Artificial pode revolucionar o setor público.

Posso afirmar que estamos vivendo em uma era em que a inovação tecnológica desempenha um papel crucial na construção de um futuro mais eficiente e inteligente.

Por isso, é importante que estejamos preparados para abraçar e explorar plenamente o potencial da IA, para que possamos continuar impulsionando o progresso e trazendo benefícios significativos para a sociedade como um todo.

