OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações

Saudade que se transforma em orgulho. A Rede Matogrossense completa seis décadas como o coração que bate no centro do Brasil, unindo MS e MT com a força das histórias bem contadas. É a TV Morena e a TV Centro América entrelaçando gerações.

Guardei para sempre meu tempo na TV Morena. Foram anos de descoberta, no calor da redação onde o jornalismo regional dava seus primeiros passos firmes. Aprendi com mestres, convivi com técnicos geniais e uma direção que acreditava no poder transformador de uma notícia.

Minha estrada seguiu para o Rio, para a Globo dos anos 90. O mundo cresceu, mas as raízes nunca arrancaram. O que sempre me chamou de volta foi o calor humano desse jornalismo que nasce do chão da nossa gente.

A RMC hoje é moderna, digital. Mas minha reverência é aos pioneiros: ao saudoso Eduardo Zahran, seu Ueze, seu João. E ao Fábio Zahran, que me abriu as portas nos anos 1980. Eles plantaram este farol com as mãos.

A essência, porém, segue a mesma: feita do suor do repórter, da luz no olho do cinegrafista, da fé de quem acredita que comunicar é, antes de tudo, um ato de amor.

Parabéns, RMCom. Por 60 anos de vida compartilhada. Que venham muitos mais, sempre com este mesmo pulso, batendo no ritmo do nosso cerrado.

Viva!

*Bosco Martins é escritor, jornalista, ex-repórter e ex-apresentador da TV Morena

