Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Opinião

OPINIÃO: RMCom: 60 anos O abraço que atravessa gerações

12 dezembro 2025 - 13h41*Por Bosco Martins    atualizado em 12/12/2025 às 13h42

Saudade que se transforma em orgulho. A Rede Matogrossense completa seis décadas como o coração que bate no centro do Brasil, unindo MS e MT com a força das histórias bem contadas. É a TV Morena e a TV Centro América entrelaçando gerações.

Guardei para sempre meu tempo na TV Morena. Foram anos de descoberta, no calor da redação onde o jornalismo regional dava seus primeiros passos firmes. Aprendi com mestres, convivi com técnicos geniais e uma direção que acreditava no poder transformador de uma notícia.

Minha estrada seguiu para o Rio, para a Globo dos anos 90. O mundo cresceu, mas as raízes nunca arrancaram. O que sempre me chamou de volta foi o calor humano desse jornalismo que nasce do chão da nossa gente.

A RMC hoje é moderna, digital. Mas minha reverência é aos pioneiros: ao saudoso Eduardo Zahran, seu Ueze, seu João. E ao Fábio Zahran, que me abriu as portas nos anos 1980. Eles plantaram este farol com as mãos.

A essência, porém, segue a mesma: feita do suor do repórter, da luz no olho do cinegrafista, da fé de quem acredita que comunicar é, antes de tudo, um ato de amor.

Parabéns, RMCom. Por 60 anos de vida compartilhada. Que venham muitos mais, sempre com este mesmo pulso, batendo no ritmo do nosso cerrado.

Viva!

*Bosco Martins é escritor, jornalista, ex-repórter e ex-apresentador da TV Morena

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
Desinformação eleitoral e inteligência artificial: os novos limites da liberdade de expressão
Bosco Martins, jornalista e escritor
Opinião
Opinião: 'O Agente Secreto' e a sensação de 'já acabou?'
Imagem ilustrativa
Opinião
OPINIÃO - MS Cannabis: ciência, futuro e oportunidade
Foto: Fernando Donasci/MMA
Opinião
Opinião - COP30: Um chamado global que começa em cada gesto nosso
Eles voltavam da escola
Polícia
VÍDEO: Motorista atropela duas crianças e foge sem prestar socorro em Três Lagoas
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS
Ilustrativa
Opinião
OPINIÃO: O novo desafio da educação
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
OPINIÃO: Fidelidade partidária e os novos contornos para 2026
Queimadas em Mato Grosso do Sul caem mais de 90% no Pantanal
Opinião
OPINIÃO: Cerrado ferido, Pantanal em respiro: o que dizem as chamas que se apagam

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025