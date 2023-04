OPINIÃO: Sabe qual a melhor maneira de prever o futuro?!

André Henrique de Deus Macedo Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul

No final da década de 1990, o economista Luís Carlos Bresser-Pereira foi responsável pela reforma gerencial do Estado no Brasil. Elaborou o "Plano Diretor da Reforma do Estado", que se baseou na gestão por resultados, na competição administrada por excelência e no controle ou responsabilização social. Modelando a gestão pública a tornar-se mais assertiva e eficiente ao cidadão.

O professor Fausto Mato Grosso definiu em 1999 a visão de futuro para o Estado de Mato Grosso do Sul: “Em 2020, Mato Grosso do Sul será uma sociedade integrada, com justiça social, alicerçada numa economia competitiva em bases tecnológicas modernas e ambientalmente sustentáveis, num quadro político de governabilidade e elevada competência gerencial”. Hoje, em 2023, essa visão de futuro se tornou realidade, o Estado se apresenta como protagonista no cenário do desenvolvimento.

O governador Eduardo Riedel tem o perfil técnico necessário para comandar o Estado nesse importante momento em que Mato Grosso do Sul se preparou para receber os investimentos privados e públicos, tornando-se importante polo de desenvolvimento com foco no meio-ambiente sustentável, no desenvolvimento social e na governança, proporcionando o equilíbrio entre o progresso e a qualidade de vida das pessoas, para que cada real investido reflita em entregas de qualidade impactando positivamente a população.

O Estado de Mato Grosso do Sul possui vocação para o desenvolvimento econômico e há tempos contribui para o crescimento do Brasil sendo um dos maiores responsáveis pelos excelentes resultados do agronegócio. Pela sua localização geográfica, atualmente também se estabelece como um ator importante para novos investimentos em outras áreas da indústria, como por exemplo a celulose com importantes empresas instaladas e em instalação.

Nos últimos oito anos o Estado preparou o ambiente fiscal, social e ambiental necessário para este momento. Se apresentou seguro, competitivo e sustentável, convencendo investidores, governo federal, sociedade organizada e população em geral. Além de todo esse dinamismo, vocação e fomento, temos um importante empreendimento mundial que passará pelo nosso Estado, que é o Corredor Bioceânico, que trará investimentos diversos em várias áreas, desde a infraestrutura, comércio, indústria, turismo e transporte. Conforme artigo da Tenente-Coronel Denise Rosa Higa1 : “O Mato Grosso do Sul ver-se-á no epicentro de grandes transformações com a efetivação do Corredor Bioceânico ligando, através de obras de infraestrutura, o Atlântico ao Pacífico.

Além do desenvolvimento econômico e turístico em todos os países envolvidos, a facilitação do fluxo de pessoas, bens e mercadorias poderá provocar reflexos à segurança pública” Todo desenvolvimento traz seus bônus e seus ônus, por isso é fundamental que a segurança pública se prepare para as novas demandas que virão, sendo decisiva para garantir a chegada do progresso coexistindo com a preservação da ordem pública e o meio ambiente sustentável. Esse ambiente de prosperidade trará muitas oportunidades, mas também muitas ameaças que devem ser mapeadas e enfrentadas pela gestão em todas as suas áreas.

Neste cenário, a Polícia Militar se coloca como importante protagonista para desempenhar a missão constitucional com qualidade, eficiência e satisfação à população. Para isso a corporação lançou o seu Plano Estratégico (https://www.pm.ms.gov.br/planoestrategico/#notas-versao) , documento que estabelece as metas e objetivos de curto, médio e longo prazo elaborado ao longo dos últimos dois anos. O plano pode ajudar a promover uma cultura de transparência e responsabilidade, permitindo que a Polícia Militar preste contas à população e ao governo sobre seu desempenho e seus resultados. A sua elaboração envolveu todas as partes interessadas, incluindo os policiais militares, a população, os líderes comunitários, as autoridades governamentais e outros stakeholders relevantes. A Polícia Militar deve estar preparada para se adaptar às mudanças e continuar aprimorando suas práticas e estratégias para atender às necessidades da comunidade e garantir a segurança pública em um ambiente de cada vez mais transformações sociais econômicas e tecnológicas. Outro ponto importante é que a previsibilidade facilita a avaliação dos resultados das políticas de segurança pública, permitindo que os gestores identifiquem quais estratégias estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. Isso contribui para um ciclo contínuo de melhoria das políticas públicas de segurança. Ajuda a construir um ambiente de confiança entre a população e as forças de segurança pública, já que permite uma comunicação mais clara e transparente sobre as ações e resultados alcançados. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer política pública de segurança. O plano estratégico da Polícia Militar qualifica os investimentos realizados na instituição, pois se encontra alinhado com objetivos e diretrizes sociais do plano de governo e em perfeita sintonia com as diretrizes e ações governamentais em construção no plano plurianual que guiará as políticas públicas pelos próximos quatro anos (2024/2027). Esse alinhamento agrega valor às políticas de desenvolvimento social, econômico e sustentabilidade ambiental, proporcionado entregas para a população em um ambiente de mais segurança e tranquilidade, garantindo o Mato Grosso do Sul inclusivo, próspero, verde e digital, proporcionando o salto para um novo futuro em segurança. “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” – Peter Drucker

