Opinião - Verificação KYC: O que é e como funciona?

O marco regulatório das apostas em esportes e jogos online aconteceu em janeiro deste ano. Desde então, somente marcas licenciadas e que cumprem todos os requisitos impostos pelas autoridades brasileiras podem seguir operando. A Betsul, referência no setor e na excelência do atendimento, é uma delas.

Entre as demandas legais, está a verificação KYC , ou seja, Conheça o Seu Cliente em tradução livre. Refere-se a um procedimento para validar a identidade e a idade do seu cliente, uma vez que essa atividade é destinada exclusivamente para pessoas com 18 anos completos ou mais. Portanto, essa é uma medida essencial para assegurar proteção tanto ao cidadão quanto à plataforma de jogo escolhida, como a Betsul.



O que é a verificação KYC e qual sua função?

Nos dias de hoje, essa verificação KYC é um procedimento obrigatório para que a casa de apostas esteja em conformidade com as leis vigentes no país, bem como consiga atuar preventivamente para combater irregularidades, desvio de dinheiro e fraudes.

Com essa determinação, a plataforma também contribuiu para evitar que o seu usuário caia ou tenha os seus dados usados em algum golpe, como informações roubadas ou falsificadas para abrir cadastros irregulares. Portanto, as vantagens incluem: Proteção da conta do jogador contra invasões e outras tentativas de golpe; Informações pessoais e bancárias devidamente protegidas; O sistema da empresa consegue reconhecer atitudes suspeitas e impede sua utilização irregular.

Dessa maneira, essa verificação de KYC na Betsul se posiciona como uma ação em prol dos jogadores, fornecendo uma abordagem transparente, segura e confiável. Além de elevar a proteção contra ilegalidade, esse procedimento serve para comprovar que a casa de apostas adota uma postura ética e responsável.

Passo a passo para completar a verificação KYC. A verificação KYC, portanto, integra as regras brasileiras e contribui para um mercado seguro e responsável. Jogador e plataforma se beneficiam desse processo. Caso você esteja pensando em dar seus primeiros palpites, saiba como tudo se desenrola no tutorial:

Criação da conta

O interessado, com 18 anos completos ou mais, deve fazer o seu cadastro no site da Betsul, deixando os dados necessários. A lista inclui nome completo, email válido, CPF, telefone, entre outros.

Documentação

Depois disso, a Betsul vai pedir que encaminhe alguns documentos oficiais para validação da identidade, faixa etária e o local de residência.

Análise dos documentos

Com isso, os colaboradores da Betsul podem checar se os dados fornecidos estão de acordo com a legislação brasileira.

Conta verificada

Quando tudo estiver verificado e comprovado, o cadastro do novo membro é liberado para atividades na Betsul.

Jogo responsável

Reforçando sempre que as apostas são recreativas e não um modo de fazer dinheiro. A plataforma oferece ferramentas para impor limites de tempo conectado, teto financeiro e outras medidas para garantir que a sua experiência seja divertida e guiada pelo bom senso. Em caso de necessidade, entre em contato com o suporte da casa acessível 24 horas por dia!



Quais documentos são necessários para a verificação?

A Betsul solicita o envio de documentos normalmente usados para essa comprovação de identidade e endereço. Portanto, os documentos que podem ser usados para provar a sua identidade são RG, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou passaporte válido, bem como contas de luz, água, telefone ou internet com até três meses de emissão servem para comprovar o seu local de moradia.



Quanto tempo leva para a verificação KYC ser aprovada?

De acordo com informações do site oficial, o período necessário para esse processo de validação do cadastro na Betsul pode sofrer oscilações. Entretanto, a operação costuma levar até 48 horas para ser finalizada. Em caso de demanda elevada ou novo envio da documentação, esse tempo pode ser ampliado.



Dicas para evitar erros na verificação KYC

Algumas pessoas podem sofrer com um verificação KYC mais demorada em função de erros simples. Para evitar essa dor de cabeça, confira algumas dicas para acelerar o processo e permitir a sua diversão com o portfólio de jogos, Mega Odds e esportes da Betsul!

Imagem cortada: Tire uma foto nítida e que não corte alguma parte do documento.

Documentação válida: Encaminhe somente documentos válidos. Isso também serve para o comprovante de residência que deve ter 90 dias no máximo.

Iluminação: Tire a foto em um ambiente bem iluminado e procure não usar o flash para não ofuscar seus dados.

Nome distinto: O nome que está no documento precisa ser o mesmo da sua conta na plataforma.

Mas, o que fazer se sua documentação não for aprovada? O interessado será informado da razão do problema. Para resolver essa pendência, leia atentamente a explicação da recusa, tire novas fotos dos documentos, envie novamente os documentos pelo site e espere o resultado. Se a resposta for novamente negativa, entre em contato com o suporte da Betsul para tirar suas dúvidas e auxiliar nesse processo!



