Preto no Branco: Começa a debandada tucana

A procura de aliados fortes para constituir um generoso fundo eleitoral, integrantes do PSDB que ainda avaliam quais serão os partidos amigos, podem ter que agir com mais pressa para não ficarem para trás, isso porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem filiação prevista para maio no PSD.

Em Mato Grosso do Sul a liderança tucana se mantém forte, enquanto despenca no Brasil com menos de 20 deputados federais no Congresso. Os dirigentes da sigla, o ex-governador Reinaldo Azambuja e governador Eduardo Riedel já foram cortejados pelo PSD, com encontros com Gilberto Kassab na Capital.Além da presidente do Podemos, o Solidariedade e o Republicanos também estão de olho.

Reinaldo Azambuja já comentou que escolherá um partido de “centro-direita”, enquanto a base espera uma decisão para definir se aceitarão ir para a federação/fusão escolhida ou se ‘debandam’ para outro partido, com 2026 à vista.

