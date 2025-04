Preto no Branco: Retorno de desembargadores dura menos de 24h

O Ministro Cristiano Zanin do STF, manteve os quatro desembargadores do Tribunal de Justiça de MS e conselheiros de Contas afastados dos cargos por tempo indeterminado.

Alguns desembargadores já haviam reassumido as funções no Tribunal, no entanto, o ministro despachou nesta noite a decisão que mantém a restrição.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também