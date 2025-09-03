Menu
Oportunidade

1º Emprega Campo Grande reúne mais de mil vagas de trabalho em diversas áreas

Evento promovido pela Anhanguera em parceria com a Funtrab acontecerá no dia 10 de setembro

03 setembro 2025 - 16h40Carla Andréa
carteira de trabalho  

O Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, em parceria com a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), realiza no dia 10 de setembro, a partir das 8h, o 1º Emprega Campo Grande, evento gratuito que oferecerá mais de 1.000 vagas de emprego em diferentes setores da economia.

A ação contará com a presença de diversas empresas locais, disponibilizando oportunidades tanto em regime CLT quanto em estágio.

Os interessados devem levar cópias do currículo e documento de identificação. As entrevistas com recrutadores serão realizadas no mesmo dia, diretamente na unidade.

Além da triagem de currículos e entrevistas, o evento também trará palestras sobre carreira, empregabilidade e desenvolvimento profissional, voltadas a preparar os candidatos para os processos seletivos e fortalecer sua atuação no mercado de trabalho.

Serviço

1º Emprega Campo Grande
Data: 10 de setembro (quarta-feira)
Horário: a partir das 8h
Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande – Av. Gury Marques, 3203 - Vila Olinda

