2º Prêmio Para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo está com incrições abertas

Buscando projetos inovadores para o melhor aproveitamento dos espaços urbanos, o 2º Prêmio Para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo – Campo Grande Bem Melhor - está com inscrições abertas, até o dia 19 de junho, para alunos do curso de arquitetura.

O prêmio, que tem a iniciativa da prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação (EMHA), em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MS), é resultado do NEX_HAB (projeto da EMHA) que visa estimular o desenvolvimento técnico e cultural dos estudantes de arquitetura de Campo Grande, com produção de artigos científicos, levantamento de dados referentes a áreas passíveis de construção de novas moradias sociais e o desenvolvimento de novos profissionais que compreendam o cenário da habitação de interesse social.

O tema é “Estudo Conceitual de Unidade Habitacional de Interesse Social”, que provoca a reflexão dos estudantes exatamente sobre o lado humanizado das moradias, ampliando um leque de oportunidades para que os participantes do concurso se sintam motivados e desafiados a ir além dos projetos pré-formatados de habitações de interesse social.

O diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, diz que os estudantes terão um olhar humanizado sobre as moradias. “Estamos desenvolvendo um olhar diferente para a habitação de interesse social. E esses acadêmicos serão os profissionais que ocuparão os postos de desenvolvimentos de novos projetos, logo em breve. Portanto, temos esse cuidado e essa visão hoje, para que os estudantes possam ter, além da formação técnica adequada, um olhar humanizado sobre quem habitará essas moradias sociais quando estiverem no mercado de trabalho”.

Inscrições

As inscrições para o prêmio podem ser feitas pelo site .

No rodapé da página, estão as informações primordiais, o acesso ao edital do evento, ficha de inscrição do acadêmico e declaração do professor orientador.

A entrega do trabalho deve ser feita do dia 29 de julho a 5 de agosto e o resultado do concurso será entre os dias 9 a 11 de agosto, durante o segundo Feirão Habita Campo Grande, maior evento de habitação de interesse social de Mato Grosso do Sul.

As comissões julgadoras irão avaliar e selecionar os trabalhos, concedendo prêmio ao vencedor no valor total de R$ 1.500. Cabe destacar que serão levados em consideração os posicionamentos mais contundentes referentes às necessidades da parcela da sociedade atendida por habitações de interesse social, seguindo os critérios de valorização da acessibilidade e dos espaços públicos, soluções de conforto térmico e eficiência energética, viabilidade técnico-construtiva e eficiência na manutenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também