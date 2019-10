ACICG abre curso de capacitação para vagas temporárias

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza de 14 a 18 de outubro, as inscrições para o projeto ‘Abre Vagas‘, e disponibiliza 200 vagas gratuitas de qualificação, aperfeiçoamento e preparação de profissionais desempregados para atender a demanda por mão de obra temporária durante o fim de ano no comércio. A capacitação será realizada de 21 a 25 de outubro, em duas turmas, nos períodos matutino e vespertino.

A intenção é trabalhar com os participantes o poder da autoestima, o relacionamento inter e intrapessoal como chave do equilíbrio, ensinar maneiras de atender com excelência e as técnicas de vendas para encantar o cliente, bem como a importância do trabalho em equipe. O curso também é oportunidade ideal para quem está em busca do primeiro emprego e não possui nenhuma qualificação no currículo. “O marketing pessoal é um dos pontos abordados na capacitação. Além da experiência, a qualificação é um diferencial importante no currículo de quem busca uma oportunidade no mercado”, explica Moacir Pereira Júnior, gestor da Escola de Varejo da ACICG.

As aulas serão ministradas na sede da Associação Comercial, localizada na rua Rua 15 de Novembro, 390, Centro, em dois horários: das 7h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30. Ao final do período da capacitação, os dados dos participantes ficam disponíveis para empresários associados à ACICG, aumentando as chances de contratação. As inscrições devem ser feitas presencialmente na entidade, e o interessado deve levar um documento de identificação, como RG ou carteira de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5000, 3312-5058 e 98405-4600.

Serviço – Curso de capacitação Abre Vagas

Data: Inscrições presenciais de 14 a 18 de outubro

Local: Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – Rua 15 de Novembro, 390, Centro

Mais informações: (67) 3312-5000, 3312-5058 e 98405-4600

Deixe seu Comentário

Leia Também