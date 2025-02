Agraer abre processo seletivo para cargos de ensino médio e superior

Foi publicada pelas Secretarias de Estado de Administração e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para cargos na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer) por tempo determinado.



As vagas são para Gestor Sócio Organizacional Rural – GSOR, que exige graduação de nível superior em Serviço Social, e CNH categoria mínima B. A carga horária é de 40h/semanais e vencimento base de R$ 7.248.47. As oportunidades são para Tacuru e Nioaque

Para Técnico de Desenvolvimento Rural - Técnico de Laboratório – TDR é preciso ter diploma de Conclusão do Ensino Médio profissionalizante em Técnico de Laboratório, e CNH categoria mínima B. A carga horária é de 40h/semanais e vencimento base de R$ 3.158,81. A vaga é para Campo Grande.

Para Agente de Serviços Sócio Organizacional – ASSO, é exigido diploma de Conclusão do Ensino Médio e CNH categoria mínima B. A carga horária é de 40h/semanais e vencimento base de R$ 2.881,54. As vagas são para o Posto Avançado Itamarati e Nioaque.

O período de inscrições vai de 20 de fevereiro a 10 de março de 2025 pelo site do E-CONCURSO MS, no endereço www.econcursoms.ms.gov.br , e acessar a Área do Candidato.



