Anhanguera oferece 18 minicursos de férias presenciais

O Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande realizará, no dia 7 de fevereiro, o "Conecte-se", evento gratuito que oferecerá palestras e minicursos na região. Além da oferta de cursos que contribuem para a formação, a iniciativa compartilhará histórias inspiradoras, auxiliando os estudantes a enfrentar desafios e a construir seus próprios caminhos profissionais. Os interessados em participar das atividades podem se inscrever por meio do site: evento.canalconecta.com.br .

No mesmo dia será exibido um bate-papo sobre empreendedorismo e empregabilidade, que contará com depoimentos de executivos e empreendedores de sucesso como Edivan Costa, fundador da Sedi, empresa que apoia companhias a conseguir licenças governamentais, Raquel Brandão, superintendente de Atração e Desenvolvimento no Itaú e Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One. A transmissão com os executivos contará com conversa mediada pela jornalista Fabiana Panachão.

Cursos de férias

A unidade também oferece 18 minicursos de férias presenciais que totalizam mais de 800 vagas em qualificação gratuita. Confira a programação completa.

Das 18h às 21h - Introdução à robótica lego

Das 18h às 21h - Eletricista residencial básico

Das 19h às 21h - Você não terá a segunda chance de causar uma 1ª impressão

Das 19h às 21h - Conheça as principais mudanças da reforma trabalhista

Das 19h às 21h - Cuidados paliativos

Das 19h às 21h - Primeiros socorros

Das 19h às 21h - Perdendo o medo de falar em público

Das 19h às 21h - Como fidelizar seu cliente com a qualidade no atendimento

Das 19h às 21h - Aprendendo matemática financeira com HP 12c

Das 19h às 21h - Excel básico para utilização no trabalho

Das 19h às 21h - Finanças pessoais

Das 19h às 21h - Oratória

Das 19h às 21h - Fisioterapia como uma profissão do futuro, quais as perspectivas do mercado de trabalho?

Das 19h às 21h - Introdução à fisioterapia hospitalar.

Das 19h às 21h - Recepção do paciente no laboratório clínico

Das 19h às 21h - Segurança no uso de medicamentos

Das 19h às 21h - Alongamento consciente

Das 19h às 21h - Alimentos funcionais

