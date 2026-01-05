Ano novo, trabalho novo? Funsat oferta 1,1 mil vagas em Campo Grande

Para as pessoas que desejam começar o ano de um jeito diferente, estando em outro emprego ou iniciando uma nova carreira, a Funsat está ofertando cerca de 1.151 vagas de emprego nesta segunda-feira, dia 5.
Entre algumas oportunidades de destaque estão: ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de telemarketing ativo e repositor de mercadorias.
Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.
Veja a lista completa de vagas ofertadas:
|DESCRIÇÃO – 109 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|13
|Agente de vistoria de alarmes
|4
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|4
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|32
|Ajudante de cozinha
|2
|Ajudante de eletricista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|10
|Alinhador veicular
|1
|Almoxarife
|1
|Analista de estoque
|1
|Analista de negócios
|1
|Analista financeiro (economista)
|1
|Assistente bilíngüe
|2
|Assistente de contadoria fiscal
|1
|Assistente de prevenção de perdas
|2
|Assistente de vendas
|1
|Assistente social
|1
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de farmácia – balconista
|5
|Atendente de lanchonete
|33
|Atendente de lojas
|20
|Atendente de lojas e mercados
|68
|Atendente de padaria
|3
|Atendente do setor de frios e laticínios
|3
|Auxiliar administrativo
|7
|Auxiliar de almoxarifado
|1
|Auxiliar de armazenamento
|6
|Auxiliar de cozinha
|7
|Auxiliar de estoque
|17
|Auxiliar de expedição
|3
|Auxiliar de limpeza
|108
|Auxiliar de linha de produção
|46
|Auxiliar de padeiro
|5
|Auxiliar em saúde bucal
|1
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|51
|Balconista de açougue
|3
|Barista
|1
|Bombeiro hidráulico
|3
|Caseiro
|1
|Classificador de grãos
|5
|Confeiteiro
|1
|Conferente de logística
|4
|Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)
|2
|Consultor de vendas
|5
|Copeiro de hospital
|1
|Costureira em geral
|5
|Cozinhador de carnes
|1
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|1
|Cumim
|3
|Demonstrador de mercadorias
|1
|Eletricista de instalações
|2
|Embalador, a mão
|2
|Empacotador, a mão
|18
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|1
|Empregado doméstico faxineiro
|3
|Encarregado de cozinha
|1
|Encarregado de obras
|1
|Estoquista
|13
|Fiscal de prevenção de perdas
|28
|Garçom
|3
|Gerente de frota
|1
|Lavador de carros
|2
|Lavador de ônibus
|8
|Magarefe
|5
|Mecânico de automóvel
|1
|Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
|1
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Mecânico de motor a gasolina
|1
|Monitor de prevenção de perdas
|8
|Motofretista
|1
|Motorista de caminhão
|39
|Motorista de ônibus urbano
|10
|Motorista entregador
|4
|Oficial de manutenção
|1
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de caixa
|164
|Operador de caldeira
|1
|Operador de empilhadeira
|8
|Operador de processo de produção
|20
|Operador de rolo compactador
|1
|Operador de telemarketing ativo
|40
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Panfleteiro
|1
|Passador de roupas em geral
|1
|Pedagogo
|1
|Pedreiro
|5
|Perfumista
|2
|Porteiro
|1
|Promotor de vendas
|1
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista secretária
|1
|Recreador
|1
|Repositor – em supermercados
|33
|Repositor de mercadorias
|98
|Representante comercial autônomo
|5
|Servente de limpeza
|25
|Servente de obras
|14
|Supervisor administrativo de pessoal
|1
|Técnico de carnes e derivados
|2
|Técnico de frutas e hortaliças
|6
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|2
|Técnico em manutenção de máquinas
|1
|Técnico em secretariado
|1
|Trabalhador de extração florestal, em geral
|12
|Vendedor interno
|19
|Vigia
|1
|Zelador de edifício
|1
|Total Geral
|1151
