Ano novo, trabalho novo? Funsat oferta 1,1 mil vagas em Campo Grande

Os interessados podem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

05 janeiro 2026 - 07h30
Vagas de emprego na Capital Vagas de emprego na Capital   (Foto: Reprodução)

Para as pessoas que desejam começar o ano de um jeito diferente, estando em outro emprego ou iniciando uma nova carreira, a Funsat está ofertando cerca de 1.151 vagas de emprego nesta segunda-feira, dia 5.

Entre algumas oportunidades de destaque estão: ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de telemarketing ativo e repositor de mercadorias.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

Veja a lista completa de vagas ofertadas:

DESCRIÇÃO – 109 FUNÇÕES Total
Açougueiro 13
Agente de vistoria de alarmes 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 4
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32
Ajudante de cozinha 2
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 10
Alinhador veicular 1
Almoxarife 1
Analista de estoque 1
Analista de negócios 1
Analista financeiro (economista) 1
Assistente bilíngüe 2
Assistente de contadoria fiscal 1
Assistente de prevenção de perdas 2
Assistente de vendas 1
Assistente social 1
Atendente de balcão 3
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 33
Atendente de lojas 20
Atendente de lojas e mercados 68
Atendente de padaria 3
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 7
Auxiliar de almoxarifado 1
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de cozinha 7
Auxiliar de estoque 17
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de limpeza 108
Auxiliar de linha de produção 46
Auxiliar de padeiro 5
Auxiliar em saúde bucal 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 51
Balconista de açougue 3
Barista 1
Bombeiro hidráulico 3
Caseiro 1
Classificador de grãos 5
Confeiteiro 1
Conferente de logística 4
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2
Consultor de vendas 5
Copeiro de hospital 1
Costureira em geral 5
Cozinhador de carnes 1
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 1
Cumim 3
Demonstrador de mercadorias 1
Eletricista de instalações 2
Embalador, a mão 2
Empacotador, a mão 18
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 1
Empregado doméstico  faxineiro 3
Encarregado de cozinha 1
Encarregado de obras 1
Estoquista 13
Fiscal de prevenção de perdas 28
Garçom 3
Gerente de frota 1
Lavador de carros 2
Lavador de ônibus 8
Magarefe 5
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a gasolina 1
Monitor de prevenção de perdas 8
Motofretista 1
Motorista de caminhão 39
Motorista de ônibus urbano 10
Motorista entregador 4
Oficial de manutenção 1
Oficial de manutenção predial 2
Operador de caixa 164
Operador de caldeira 1
Operador de empilhadeira 8
Operador de processo de produção 20
Operador de rolo compactador 1
Operador de telemarketing ativo 40
Operador de vendas (lojas) 10
Panfleteiro 1
Passador de roupas em geral 1
Pedagogo 1
Pedreiro 5
Perfumista 2
Porteiro 1
Promotor de vendas 1
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista secretária 1
Recreador 1
Repositor – em supermercados 33
Repositor de mercadorias 98
Representante comercial autônomo 5
Servente de limpeza 25
Servente de obras 14
Supervisor administrativo de pessoal 1
Técnico de carnes e derivados 2
Técnico de frutas e hortaliças 6
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2
Técnico em manutenção de máquinas 1
Técnico em secretariado 1
Trabalhador de extração florestal, em geral 12
Vendedor interno 19
Vigia 1
Zelador de edifício 1
Total Geral 1151

