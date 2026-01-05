Ano novo, trabalho novo? Funsat oferta 1,1 mil vagas em Campo Grande

Para as pessoas que desejam começar o ano de um jeito diferente, estando em outro emprego ou iniciando uma nova carreira, a Funsat está ofertando cerca de 1.151 vagas de emprego nesta segunda-feira, dia 5.

Entre algumas oportunidades de destaque estão: ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de telemarketing ativo e repositor de mercadorias.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

Veja a lista completa de vagas ofertadas:

DESCRIÇÃO – 109 FUNÇÕES Total Açougueiro 13 Agente de vistoria de alarmes 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 10 Alinhador veicular 1 Almoxarife 1 Analista de estoque 1 Analista de negócios 1 Analista financeiro (economista) 1 Assistente bilíngüe 2 Assistente de contadoria fiscal 1 Assistente de prevenção de perdas 2 Assistente de vendas 1 Assistente social 1 Atendente de balcão 3 Atendente de farmácia – balconista 5 Atendente de lanchonete 33 Atendente de lojas 20 Atendente de lojas e mercados 68 Atendente de padaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 7 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de cozinha 7 Auxiliar de estoque 17 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de limpeza 108 Auxiliar de linha de produção 46 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 51 Balconista de açougue 3 Barista 1 Bombeiro hidráulico 3 Caseiro 1 Classificador de grãos 5 Confeiteiro 1 Conferente de logística 4 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2 Consultor de vendas 5 Copeiro de hospital 1 Costureira em geral 5 Cozinhador de carnes 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 1 Cumim 3 Demonstrador de mercadorias 1 Eletricista de instalações 2 Embalador, a mão 2 Empacotador, a mão 18 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 3 Encarregado de cozinha 1 Encarregado de obras 1 Estoquista 13 Fiscal de prevenção de perdas 28 Garçom 3 Gerente de frota 1 Lavador de carros 2 Lavador de ônibus 8 Magarefe 5 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a gasolina 1 Monitor de prevenção de perdas 8 Motofretista 1 Motorista de caminhão 39 Motorista de ônibus urbano 10 Motorista entregador 4 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 2 Operador de caixa 164 Operador de caldeira 1 Operador de empilhadeira 8 Operador de processo de produção 20 Operador de rolo compactador 1 Operador de telemarketing ativo 40 Operador de vendas (lojas) 10 Panfleteiro 1 Passador de roupas em geral 1 Pedagogo 1 Pedreiro 5 Perfumista 2 Porteiro 1 Promotor de vendas 1 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista secretária 1 Recreador 1 Repositor – em supermercados 33 Repositor de mercadorias 98 Representante comercial autônomo 5 Servente de limpeza 25 Servente de obras 14 Supervisor administrativo de pessoal 1 Técnico de carnes e derivados 2 Técnico de frutas e hortaliças 6 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em secretariado 1 Trabalhador de extração florestal, em geral 12 Vendedor interno 19 Vigia 1 Zelador de edifício 1 Total Geral 1151

