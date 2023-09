Assaí está com 130 vagas de emprego em seis áreas na Capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A unidade do Assaí Atacadista de Campo Grande segue o projeto de expansão da rede que será instalada na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Tiradentes, onde antes operava um hipermercado. Assim, o mercado está com 130 vagas de empregos abertas para contratação imediata.

Os interessados nas vagas para a futura unidade do Assaí Joaquim Murtinho devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicampogrande.gupy.io/ até o dia 29 de setembro.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Com etapas presenciais e online, todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência.

Entre elas, estão:

- Operador de Empilhadeira

- Operador de Caixa

- Açougueiro

- Repositor

- Auxiliar de Açougue,

- Vendedor de Cartão.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também