Atacadista oferece 150 vagas para mulheres durante ação social em Campo Grande

O Fort Atacadista vai disponibilizar 150 vagas de emprego durante a edição da Ação Cidadania #TodosPorElas, que será realizada neste sábado (19), no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O evento, gratuito e aberto ao público, ocorrerá das 8h às 17h e é voltado à promoção da cidadania, inclusão social e combate ao feminicídio.

A ação integra a campanha “#TodosPorElas pelo Fim do Feminicídio” e reunirá cerca de 90 instituições públicas, privadas e representantes da sociedade civil, oferecendo atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, emissão de documentos, além de atividades culturais e educativas.

Um dos destaques será o feirão de empregabilidade promovido pelo Grupo Pereira, por meio do Fort Atacadista. As 150 vagas estão distribuídas entre dez unidades da rede na capital sul-mato-grossense.

Os cargos disponíveis incluem operadora de caixa, repositora de mercadorias, cozinheira, padeira e auxiliar de cozinha. Não é exigida experiência prévia, e há vagas inclusivas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), candidatos acima de 50 anos e pessoas em busca do primeiro emprego.

Os contratados terão acesso a benefícios como alimentação na empresa, assistência odontológica, seguro de vida, kit maternidade, crédito consignado, folga no aniversário, além do Vuon Card – cartão de crédito com descontos nas lojas do Grupo Pereira.

Também será oferecido suporte social em áreas como orientação jurídica, previdenciária, financeira e psicológica, extensivo aos familiares.

Serviço:

Evento: Ação Cidadania #TodosPorElas

Data: Sábado, 19 de julho de 2025

Horário: Das 8h às 17h

Local: Parque Jacques da Luz

Endereço: Rua Barreiras, s/n – Vila Moreninha III, Campo Grande/MS

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também