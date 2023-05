Atacadista oferta vagas exclusivas para candidatos a partir de 50 anos

Uma grande empresa do setor atacadista oferece as oportunidades para a função de operador de caixa, através da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), são 15 vagas exclusivas aos candidatos com idade a partir de 50 anos, sem exigência de experiência e com comprovante de conclusão do ensino fundamental.

Os candidatos contratados serão encaminhados para as unidades, conforme a localização da residência. O trabalho consiste em realizar a abertura e fechamento do caixa, atendimento aos clientes, empacotar, registrar mercadorias, efetuar recebimentos de valores em dinheiro e cartão, dentre outros.

O salário é de R$1.429,00, os contratados terão direito ao vale-transporte, alimentação no local, quebra de caixa (10%), produtividade e outros benefícios. Os candidatos interessados podem comparecer diretamente ao Serviço Social da Funtrab, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 07h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não é preciso agendar pelo aplicativo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também