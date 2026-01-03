Atenção concurseiros: Inscrições para concurso da ALEMS começam no próximo dia 12

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai abrir, no próximo dia 12 de janeiro, as inscrições para seu concurso público, que será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 8.030,65.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, entre às 10h do dia 12 de janeiro de 2026 e 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026 (horário de Brasília). As taxas de participação são de R$ 140,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

O concurso contempla oportunidades para Analista Legislativo (nível superior), com salário inicial de R$ 8.030,65, e Técnico Legislativo (nível médio), com remuneração de R$ 4.912,20. Entre as áreas disponíveis para Analista estão Direito, Jornalismo, Contabilidade, Engenharia, Saúde (Enfermagem e Psicologia), Tecnologia da Informação, entre outras. Já para Técnico Legislativo, há vagas nas áreas Administrativa, Polícia Legislativa, Tradutor de Libras, Motorista, Informática, Som e funções técnicas diversas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sob regime estatutário.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande. Os candidatos aos cargos de Técnico farão a avaliação no período da manhã, enquanto os concorrentes às vagas de Analista farão no período da tarde. Para o cargo de Polícia Legislativa haverá ainda Teste de Aptidão Física (TAF), com exercícios de abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos.

O edital prevê reserva de vagas para políticas de inclusão: 20% destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% para candidatos indígenas e também vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme a legislação.

