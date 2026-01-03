Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Atenção concurseiros: Inscrições para concurso da ALEMS começam no próximo dia 12

O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva

03 janeiro 2026 - 14h50Taynara Menezes
Fachada da Assembleia LegislativaFachada da Assembleia Legislativa   ( Foto: Wagner Guimarães)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai abrir, no próximo dia 12 de janeiro, as inscrições para seu concurso público, que será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 8.030,65.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, entre às 10h do dia 12 de janeiro de 2026 e 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026 (horário de Brasília). As taxas de participação são de R$ 140,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

O concurso contempla oportunidades para Analista Legislativo (nível superior), com salário inicial de R$ 8.030,65, e Técnico Legislativo (nível médio), com remuneração de R$ 4.912,20. Entre as áreas disponíveis para Analista estão Direito, Jornalismo, Contabilidade, Engenharia, Saúde (Enfermagem e Psicologia), Tecnologia da Informação, entre outras. Já para Técnico Legislativo, há vagas nas áreas Administrativa, Polícia Legislativa, Tradutor de Libras, Motorista, Informática, Som e funções técnicas diversas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sob regime estatutário.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande. Os candidatos aos cargos de Técnico farão a avaliação no período da manhã, enquanto os concorrentes às vagas de Analista farão no período da tarde. Para o cargo de Polícia Legislativa haverá ainda Teste de Aptidão Física (TAF), com exercícios de abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos.

O edital prevê reserva de vagas para políticas de inclusão: 20% destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% para candidatos indígenas e também vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme a legislação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Internacional
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Concurso em Sete Quedas oferece 42 vagas com salários de até R$ 5,2 mil
Oportunidade
Concurso em Sete Quedas oferece 42 vagas com salários de até R$ 5,2 mil
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Prefeitura de Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Última segunda-feira do ano começa com 1.251 vagas de emprego na Capital
Foto: Divulgação/Detran
Oportunidade
Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil
Alir Terra, presidente da Santa Casa
Saúde
Santa Casa pode remanejar pacientes após paralisação de funcionários
Foto: Cláudia Yuri/Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Foto: Luiz Volney (Xuxa)/Funtrab
Oportunidade
Sextou em Campo Grande com mais de 570 vagas abertas pela Funtrab
carteira de trabalho
Oportunidade
Funsat oferece 1.283 vagas de emprego nesta quinta-feira
Funsat Polo Moreninhas
Oportunidade
Funsat inaugura polo de atendimento nas Moreninhas

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital