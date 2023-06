Atenção professores: IFMS abre seleção para substituto em várias áreas

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas até 18 de junho para a seleção simplificada de dez professores substitutos para trabalhar nas unidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá e Naviraí.

A remuneração varia de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02, conforme o nível de titulação do selecionado. A carga horária semanal é de 40 horas. O contrato poderá ser prorrogado por até dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.

O campi de Campo Grande tem uma vaga para a área de Informática/Redes de Computadores. Já Corumbá é a unidade com mais oportunidades, com uma vaga em quatro áreas diferentes (veja mais detalhes abaixo).

A taxa de inscrição é de R$ 50 e o boleto pode ser pago em agências do Banco do Brasil até 19 de junho. Clique aqui para realizar a inscrição na Página do Candidato.

Etapas da seleção - O processo seletivo de docentes será feito por meio de avaliações de desempenho didático e de títulos/análise curricular. As duas fases são de caráter eliminatório e classificatório.

A previsão é que as provas sejam realizadas no campi em que a vaga é ofertada em 1º de julho. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior à avaliação.

O resultado preliminar está marcado para o dia 4 de julho e a homologação do resultado ocorrerá até o dia 11.

